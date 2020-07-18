После "перекройки" районов Украины эксперты предполагают рост цен на недвижимость на "вторичке"

"Из-за изменения районов надеяться на то, что цены упадут на первичном рынке, не стоит. Потому что ценообразование складывается из многих факторов, прежде всего - это стоимость строительных материалов, рабочей силы, а дальше уже добавляется концепция комплекса, его расположение", - отметила Берещак.

По словам эксперта, человек как жил, к примеру, в 5 км от метро, так и будет жить.

"Другое дело - вторичный рынок. Владельцы жилья на вторичном рынке вообще имеют свое видение ценообразования. Они захотят пересмотреть цены на квартиры. Ближе к Киеву - больше шансов сделать себе хорошую рекламу. Возможно, вырастут цены на вторичном рынке, однако не более чем на 5-10% в среднем на ликвидные квартиры в относительно новых домах (выше платежеспособного спроса не прыгнешь), а на первичном - на это повлияют другие факторы, в частности, инфляция и подорожание стройматериалов", - добавила эксперт.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о ликвидации и образовании районов. Так, на территории страны создали 136 районов вместо существующих 490.