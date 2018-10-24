Після НС під Ічнею знайшли вже 13 тисяч вибухонебезпечних предметів

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У районі 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області, де 9 жовтня сталася надзвичайна ситуація з пожежою і вибухами, за минулу добу вилучили 2 тисячі 261 вибухонебезпечний предмет, загалом їх знайшли понад 13 тисяч 262. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.