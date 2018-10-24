Після НС під Ічнею знайшли вже 13 тисяч вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У районі 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області, де 9 жовтня сталася надзвичайна ситуація з пожежою і вибухами, за минулу добу вилучили 2 тисячі 261 вибухонебезпечний предмет, загалом їх знайшли понад 13 тисяч 262. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Вилучено понад 13 тис. 262 вибухонебезпечних предмета (за добу – 2 тис. 261), відпрацьовано 290 повідомлень населення про виявлення боєприпасів (за добу – 1)", - зазначили у відомстві.
Очищено 37 із 80 ділянок розмінування, 16-ти кілометрову зону забруднення зменшено до 10-ти кілометрової.
Проведено ремонт покрівель та скління вікон у 20 будинках, всього з початку робіт відновлено 142 будівлі.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Було припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України, пізніше перекваліфіковане на диверсію.