После ЧП под Ичней нашли уже 13 тысяч взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В районе 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области, где 9 октября произошло чрезвычайное происшествие с пожаром и взрывами, за минувшие сутки изъяли 2 тысячи 261 взрывоопасный предмет, всего их нашли 13 тысяч 262. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Изъято более 13 тыс. 262 взрывоопасных предмета (за сутки - 2 тыс. 261), отработано 290 сообщений населения о обнаружения боеприпасов (за сутки - 1)", - отметили в ведомстве.
Очищено 37 из 80 участков разминирования, 16-ти километровую зону загрязнения уменьшено до 10-ти километровой.
Проведен ремонт кровель и остекление окон в 20 домах, всего с начала работ восстановлено 142 здания.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Было прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины, позже переквалифицировано на диверсию.