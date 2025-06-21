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Після нічної атаки рф на Кременчук знаходять небезпечні касетні боєприпаси: показали наслідки

Київ • УНН

 • 772 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф на Полтавську область у Кременчуцькому районі зафіксовані прямі влучання та падіння уламків на енергетичну інфраструктуру. Одна людина отримала травми середньої тяжкості.

Після нічної атаки рф на Кременчук знаходять небезпечні касетні боєприпаси: показали наслідки

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки рф на Полтавську область, де ворог уночі цілив по Кременчуку, повідомили у ДСНС України, показавши кадри з місця. Тим часом місцева поліція застерігає: після нічного ворожого удару на території Кременчуцького району виявлено небезпечні касетні боєприпаси, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вночі ворог здійснив чергову масовану комбіновану атаку на Полтавщину. (...) Ліквідація наслідків обстрілу триває", - повідомили у ДСНС.

"Після нічного комбінованого обстрілу Кременчуцького району на його території фіксуються випадки виявлення касетних елементів від боєприпасів. Такі засоби ураження становлять смертельну небезпеку для життя і здоров’я людини", - наголосили у ГУНП в Полтавській області.

Вони, як вказано, мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 см. Нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо небезпечними для дітей.

Заборонено: торкатися підозрілих предметів; переміщати або переносити їх; наближатися до них чи дозволяти це іншим.

У разі виявлення підозрілого предмета у поліції закликають негайно телефонувати на "102" або звернутися до ДСНС. Поліція Полтавщини також звернулася до батьків та опікунів: пояснити дітям, що торкатися незнайомих предметів небезпечно для життя і подбати, щоб вони знали, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Доповнення

У Кременчуцькому районі, зазначили у ДСНС, зафіксовано прямі влучання, а також падіння уламків на об’єкти енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.

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Підрозділи ДСНС, як вказано, оперативно залучені до ліквідації наслідків ворожої атаки.

"Одна людина зазнала травм середньої тяжкості", - зазначили в ДСНС.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Полтавська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Кременчук
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