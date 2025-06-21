Після нічної атаки рф на Кременчук знаходять небезпечні касетні боєприпаси: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф на Полтавську область у Кременчуцькому районі зафіксовані прямі влучання та падіння уламків на енергетичну інфраструктуру. Одна людина отримала травми середньої тяжкості.
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки рф на Полтавську область, де ворог уночі цілив по Кременчуку, повідомили у ДСНС України, показавши кадри з місця. Тим часом місцева поліція застерігає: після нічного ворожого удару на території Кременчуцького району виявлено небезпечні касетні боєприпаси, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні вночі ворог здійснив чергову масовану комбіновану атаку на Полтавщину. (...) Ліквідація наслідків обстрілу триває", - повідомили у ДСНС.
"Після нічного комбінованого обстрілу Кременчуцького району на його території фіксуються випадки виявлення касетних елементів від боєприпасів. Такі засоби ураження становлять смертельну небезпеку для життя і здоров’я людини", - наголосили у ГУНП в Полтавській області.
Вони, як вказано, мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 см. Нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо небезпечними для дітей.
Заборонено: торкатися підозрілих предметів; переміщати або переносити їх; наближатися до них чи дозволяти це іншим.
У разі виявлення підозрілого предмета у поліції закликають негайно телефонувати на "102" або звернутися до ДСНС. Поліція Полтавщини також звернулася до батьків та опікунів: пояснити дітям, що торкатися незнайомих предметів небезпечно для життя і подбати, щоб вони знали, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.
Доповнення
У Кременчуцькому районі, зазначили у ДСНС, зафіксовано прямі влучання, а також падіння уламків на об’єкти енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.
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Підрозділи ДСНС, як вказано, оперативно залучені до ліквідації наслідків ворожої атаки.
"Одна людина зазнала травм середньої тяжкості", - зазначили в ДСНС.
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