После ночной атаки рф на Кременчуг находят опасные кассетные боеприпасы: показали последствия
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф на Полтавскую область в Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падение обломков на энергетическую инфраструктуру. Один человек получил травмы средней тяжести.
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Полтавскую область, где враг ночью целился по Кременчугу, сообщили в ГСЧС Украины, показав кадры с места. Тем временем местная полиция предостерегает: после ночного вражеского удара на территории Кременчугского района обнаружены опасные кассетные боеприпасы, пишет УНН.
Детали
"Сегодня ночью враг совершил очередную массированную комбинированную атаку на Полтавщину. (...) Ликвидация последствий обстрела продолжается", - сообщили в ГСЧС.
"После ночного комбинированного обстрела Кременчугского района на его территории фиксируются случаи обнаружения кассетных элементов от боеприпасов. Такие средства поражения представляют смертельную опасность для жизни и здоровья человека", - подчеркнули в ГУНП в Полтавской области.
Они, как указано, имеют вид металлических сфер диаметром около 10 см. Напоминают игрушки или пули, что делает их особенно опасными для детей.
Запрещено: касаться подозрительных предметов; перемещать или переносить их; приближаться к ним или разрешать это другим.
В случае обнаружения подозрительного предмета в полиции призывают немедленно звонить на "102" или обратиться в ГСЧС. Полиция Полтавщины также обратилась к родителям и опекунам: объяснить детям, что касаться незнакомых предметов опасно для жизни и позаботиться, чтобы они знали, как действовать в случае обнаружения взрывоопасных предметов.
Дополнение
В Кременчугском районе, отметили в ГСЧС, зафиксированы прямые попадания, а также падение обломков на объекты энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.
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Подразделения ГСЧС, как указано, оперативно привлечены к ликвидации последствий вражеской атаки.
"Один человек получил травмы средней тяжести", - отметили в ГСЧС.
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