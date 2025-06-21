После ночной атаки рф на Кременчуг находят опасные кассетные боеприпасы: показали последствия

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Полтавскую область, где враг ночью целился по Кременчугу, сообщили в ГСЧС Украины, показав кадры с места. Тем временем местная полиция предостерегает: после ночного вражеского удара на территории Кременчугского района обнаружены опасные кассетные боеприпасы, пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью враг совершил очередную массированную комбинированную атаку на Полтавщину. (...) Ликвидация последствий обстрела продолжается", - сообщили в ГСЧС.

"После ночного комбинированного обстрела Кременчугского района на его территории фиксируются случаи обнаружения кассетных элементов от боеприпасов. Такие средства поражения представляют смертельную опасность для жизни и здоровья человека", - подчеркнули в ГУНП в Полтавской области.

Они, как указано, имеют вид металлических сфер диаметром около 10 см. Напоминают игрушки или пули, что делает их особенно опасными для детей.

Запрещено: касаться подозрительных предметов; перемещать или переносить их; приближаться к ним или разрешать это другим.

В случае обнаружения подозрительного предмета в полиции призывают немедленно звонить на "102" или обратиться в ГСЧС. Полиция Полтавщины также обратилась к родителям и опекунам: объяснить детям, что касаться незнакомых предметов опасно для жизни и позаботиться, чтобы они знали, как действовать в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

Дополнение

В Кременчугском районе, отметили в ГСЧС, зафиксированы прямые попадания, а также падение обломков на объекты энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.

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Подразделения ГСЧС, как указано, оперативно привлечены к ликвидации последствий вражеской атаки.

"Один человек получил травмы средней тяжести", - отметили в ГСЧС.

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