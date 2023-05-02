"Підтримуємо політику відкритих дверей НАТО" - Держдеп прокоментував публікацію про нібито "розбіжності" щодо перспективи членства України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. США підтвердили свою прихильність до політики відкритих дверей НАТО, але підкреслили колективний характер ухвалення рішень в Альянсі. Так речник Держдепартаменту США Ведант Патель під час брифінгу прокоментував публікацію у ЗМІ про те, що у членів альянсу нібито виникли розбіжності щодо перспективи членства України, передає УНН.
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"Я сказав би, що ми підтримуємо політику відкритих дверей НАТО. Очевидно, що це колективне рішення, і це має визначити весь Альянс. Те, на чому ми зараз зосереджені, це забезпечення того, щоб ми могли підтримати наших українських партнерів у вирішенні викликів, з якими вони зараз стикаються, а це величезна російська агресія, російські напади на цивільну та енергетичну інфраструктуру, росія не має – нехтує простим, основи Статуту ООН, коли вони стосуються територіальної цілісності та суверенітету. Тож це те, на чому ми продовжуємо зосереджуватися", - сказав Патель.
Так Патель прокоментував нещодавню публікацію французької газети Le Monde про те, що напередодні майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі серед західних союзників нібито існують розбіжності щодо перспективи членства України в НАТО.
Доповнення
Офіційний Київ очікує, що НАТО під час саміту у Вільнюсі влітку має зробити крок для членства України в Альянсі. Голова МЗС Дмитро Кулеба називав Вільнюс 2023 "нагодою виправити помилки Бухареста у 2008 році".
Президент Володимир Зеленський також зазначав, що Україна очікує на саміт НАТО, який може стати доленосним.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що місце України по праву – в НАТО. І що всі країни-союзники НАТО погодилися, що Україна стане членом Альянсу.
Кулеба вважає, що НАТО має ухвалити політичне рішення, яке визначить графік вступу України, або безпосередньо на саміті Альянсу у Вільнюсі цього літа, або до кінця 2023 року.