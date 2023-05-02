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"Поддерживаем политику открытых дверей НАТО" - Госдеп прокомментировал публикацию о якобы "разногласиях" по перспективе членства Украины

Киев • УНН

 • 349887 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. США подтвердили свою приверженность политике открытых дверей НАТО, но подчеркнули коллективный характер принятия решений в Альянсе. Так спикер Госдепартамента США Ведант Патель во время брифинга прокомментировал публикацию в СМИ о том, что у членов альянса якобы возникли разногласия относительно перспективы членства Украины, передает УНН.

Цитата

"Я сказал бы, что мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО. Очевидно, что это коллективное решение, и это должен определить весь Альянс. То, на чем мы сейчас сосредоточены, это обеспечение того, чтобы мы могли поддержать наших украинских партнеров в решении вызовов, с которыми они сейчас сталкиваются, а это огромная российская агрессия, российские нападения на гражданскую и энергетическую инфраструктуру, россия не имеет – пренебрегает простым, основы Устава ООН, когда они касаются территориальной целостности и суверенитета. Поэтому это то, на чем мы продолжаем сосредотачиваться", - сказал Патель.

Так Патель прокомментировал недавнюю публикацию французской газеты Le Monde о том, что накануне предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе среди западных союзников якобы существуют разногласия относительно перспективы членства Украины в НАТО.

Дополнение

Официальный Киев ожидает, что НАТО во время саммита в Вильнюсе летом должен сделать шаг для членства Украины в Альянсе. Глава МИД Дмитрий Кулеба называл Вильнюс 2023 "возможностью исправить ошибки Бухареста в 2008 году".

Президент Владимир Зеленский также отмечал, что Украина ожидает саммит НАТО, который может стать судьбоносным.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву – в НАТО. И что все страны-союзники НАТО согласились, что Украина станет членом Альянса.

Кулеба считает, что НАТО должно принять политическое решение, которое определит график вступления Украины, либо непосредственно на саммите Альянса в Вильнюсе этим летом, либо до конца 2023 года.

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