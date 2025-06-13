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Підпалив ТЦК і втік через вікно: поліція повідомила про підозру харків'янину

Київ • УНН

 • 1212 перегляди

29-річний харків'янин, раніше судимий, підпалив будівлю ТЦК, скориставшись моментом під час перевірки документів. Зловмисника затримано, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Підпалив ТЦК і втік через вікно: поліція повідомила про підозру харків'янину

Правоохоронці у Харкові затримали 29-річного чоловіка за підозрою у підпалі будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 11 червня. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Харківщини у Facebook.

Деталі

Експерти оперативно визначили, що причиною пожежі став підпал, а слідчі встановили особу підозрюваного. Палієм виявився 29-річний харків’янин, раніше судимий за інші злочини.

Того дня його запросили до будівлі ТЦК для перевірки військово-облікових документів.

Зловмисник скористався моментом, коли співробітники не контролювали його дії, зачинився в одній із кімнат і підпалив там запальничкою тканину. А потім скористався метушнею та втік через вікно другого поверху.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо

У будівлі одного з районних ТЦК та СП у Харкові сталася пожежа. В ТЦК зазначили, що причини пожежі встановлюються, проте заперечили, що це може бути підпал або диверсія, назвавши такі заяви фейками ворожої пропаганди.

Лілія Набока

Лілія Набока

Кримінал та НП
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