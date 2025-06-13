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Поджег ТЦК и сбежал через окно: полиция сообщила о подозрении харьковчанину

Киев • УНН

 • 850 просмотра

29-летний харьковчанин, ранее судимый, поджег здание ТЦК, воспользовавшись моментом во время проверки документов. Злоумышленник задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Поджег ТЦК и сбежал через окно: полиция сообщила о подозрении харьковчанину

Правоохранители в Харькове задержали 29-летнего мужчину по подозрению в поджоге здания районного территориального центра комплектования и социальной поддержки 11 июня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Харьковщины в Facebook.

Детали

Эксперты оперативно определили, что причиной пожара стал поджог, а следователи установили личность подозреваемого. Поджигателем оказался 29-летний харьковчанин, ранее судимый за другие преступления.

В тот день его пригласили в здание ТЦК для проверки военно-учетных документов.

Злоумышленник воспользовался моментом, когда сотрудники не контролировали его действия, закрылся в одной из комнат и поджег там зажигалкой ткань. А потом воспользовался суматохой и скрылся через окно второго этажа.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Лилия Набока

Лилия Набока

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
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