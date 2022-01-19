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Шахед-136

Під Печерський суд стягують додаткові наряди силовиків

Під Печерський суд стягують додаткові наряди силовиків

Київ • УНН

 • 22015 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Під Печерським райсудом Києва, де сьогодні суддя має оголосити рішення щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України, нардепу Петру Порошенку, сталися сутички. Після цього туди були спрямовані додаткові сили правоохоронців, передає кореспондент УНН.

УНН вдалося зафіксувати колону спецавто, що прямують до Печерського суду. Під суд направлені додаткові сили поліції та Національної гвардії.

Раніше під судом двічі сталися сутички між мітингувальниками та правоохоронцями.

Після того, як правоохоронці нібито намагалися відібрати у активістів бочки, які ті хотіли використовувати для розпалення вогнища, на якому мали зігріти воду для чаю та кави, виникла штовханина. Згодом ситуація вгамувалася. Але за кілька хвилин конфлікт розгорівся з новою силою. Люди висловили невдоволення діями правоохоронців, які у свою чергу заявляли про незаконність намагань встановити намети та роздавати напої.

Поки офіційних коментарів від поліції щодо ситуації немає. Також відсутня інформація про можливі затримання та постраждалих.

Доповнення

Суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов вийде з нарадчої кімнати 19 січня о 14:00 для оголошення рішення щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України, нардепу Петру Порошенку.

Офіс Генерального прокурора просив застосувати до п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Контекст

Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР". П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.

6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. Його адвокат стверджував, що є ухвала про затримання Порошенка для доставки до суду.

6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка. У ДБР очікували, що Порошенку оберуть запобіжний захід у день його повернення — 17 січня. 

Українські Національні Новини

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