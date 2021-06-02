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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Перший матч за півтора роки: чоловіча збірна України перемогла на старті “Золотої Євроліги”

Київ • УНН

 • 15658 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Чоловіча збірна України з волейболу провела поєдинок першого туру групового етапу “Золотої Євроліги”, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію волейболу України.

Перший матч за півтора роки: чоловіча збірна України перемогла на старті “Золотої Євроліги”

Деталі

Попри важкий початок, наші волейболісти не “зламалися” психологічно, і таки дотиснули добре збалансовану та непоступливу команду суперників — збірну Румунії.

Свій виступ у чоловічій “Золотій Євролізі” наші спортсмени розпочали на мажорній ноті, обігравши Румунію — 3:1 (22:25, 34:32, 25:23, 25:19).

В другому поєдинку групи В українська команда зійдеться зі Словаччиною 3-го червня.

Доповнення

Востаннє Україна виходила на майданчик ще у вересні 2019 року. Тоді “жовто-сині” грали у плей-оф чемпіонату Європи, у якому дійшли до чвертьфіналу та поступилися майбутнім переможцям — сербам.

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