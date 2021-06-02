Перший матч за півтора роки: чоловіча збірна України перемогла на старті “Золотої Євроліги”

Деталі

Попри важкий початок, наші волейболісти не “зламалися” психологічно, і таки дотиснули добре збалансовану та непоступливу команду суперників — збірну Румунії.

Свій виступ у чоловічій “Золотій Євролізі” наші спортсмени розпочали на мажорній ноті, обігравши Румунію — 3:1 (22:25, 34:32, 25:23, 25:19).

В другому поєдинку групи В українська команда зійдеться зі Словаччиною 3-го червня.

Доповнення

Востаннє Україна виходила на майданчик ще у вересні 2019 року. Тоді “жовто-сині” грали у плей-оф чемпіонату Європи, у якому дійшли до чвертьфіналу та поступилися майбутнім переможцям — сербам.