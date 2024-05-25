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Переважно суха погода, з грозами на заході: прогноз на сьогодні

Київ • УНН

 • 18985 перегляди

25 травня в Україні мінлива хмарність, без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасні дощі, грози, температура вночі від 8-16° тепла до 22-27° вдень, вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов'ї пориви 15-20 м/с.

В Україні сьогодні переважатиме суха погода, лише вдень у західних областях місцями короткочасні дощі, грози, температура протягом доби коливатиметься від 8° тепла до 27°, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 25 травня без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с, вдень в Криму та Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, на сході, північному сході країни та в Карпатах 8-13°; вдень 22-27°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.

Метеорологічне літо прийшло до Києва на тиждень пізніше, ніж зазвичай20.05.24, 14:00 • 23089 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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