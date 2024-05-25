Преимущественно сухая погода, с грозами на западе: прогноз на сегодня

В Украине сегодня будет преобладать сухая погода, только днем в западных областях местами кратковременные дожди, грозы, температура в течение суток будет колебаться от 8° тепла до 27°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 25 мая без осадков, лишь днем в западных областях местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, днем в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, на востоке, северо-востоке страны и в Карпатах 8-13°; днем 22-27°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.

Метеорологическое лето пришло в Киев на неделю позже, чем обычно