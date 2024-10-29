Переважна більшість островів в районі Херсону під контролем Сил оборони
Київ • УНН
Сили оборони України утримують під контролем більшість островів в районі Херсона. Ворог щодня намагається висадитися та захопити плацдарм на правому березі Дніпра.
Переважна більшість островів в районі Херсону знаходиться під контролем Сил оборони. Проте ворог не полишає спроби захопити плацдарм на правому березі Дніпра. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
На запитання, яка обстановка й за ким вогневий контроль за островами в районі Херсону, Волошин відповів: "І вогневий контроль…На деяких із них є і Сили оборони. Переважна більшість цих островів знаходиться під контролем Сил оборони України".
За його словами, противник не полишає спроби для того, щоб взяти під контроль ці острови.
"Противник щодня проводить штурмові дії, намагається навіть висадитися, форсувати, проводить розслідувально-пошукові дії для того, щоб виявити слабкі сторони нашої оборони, вогневі засоби й для того, щоб підготувати плацдарми, будувати умови для проведення форсувальних дій, штурмових дій", - розповів Волошин.
Також він заявив, що росіяни не полишають спроб захопити плацдарм на правому березі Дніпра.
"Ворог не полишає спроби можливо захопити плацдарм на правому березі й звідти загрожувати населеним пунктам Херсонської області", - сказав Волошин.
Доповнення
Раніше Волошин повідомляв, що росіяни намагаються захопити острови Великий, Білогрудий, Козацький.
Це острівна частина лінії бойового зіткнення, яка розташована навпроти Херсону.
На півдні Силам оборони протистоїть близько 200 тис. окупантів - Волошин29.10.24, 20:21 • 23434 перегляди