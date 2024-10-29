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Подавляющее большинство островов в районе Херсона под контролем Сил обороны

Подавляющее большинство островов в районе Херсона под контролем Сил обороны

Киев  •  УНН

18:51 • 8254 просмотра

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Силы обороны Украины удерживают под контролем большинство островов в районе Херсона. Враг ежедневно пытается высадиться и захватить плацдарм на правом берегу Днепра.

Подавляющее большинство островов в районе Херсона находится под контролем Сил обороны. Однако враг не оставляет попытки  захватить плацдарм на правом берегу Днепра. Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, какая обстановка и за кем огневой контроль за островами  в районе Херсона, Волошин ответил: «И огневой контроль... На некоторых из них есть и Силы обороны. Подавляющее большинство этих островов находится под контролем Сил обороны Украины». 

По его словам, противник не оставляет попытки для того, чтобы взять под контроль эти острова. 

«Противник ежедневно проводит штурмовые действия, пытается даже высадиться, форсировать,  проводит расследовательско-поисковые действия для того, чтобы выявить слабые стороны нашей обороны, огневые средства и для того, чтобы подготовить плацдармы, строить условия для проведения форсировочных действий, штурмовых действий», - рассказал Волошин. 

Также он заявил, что россияне не оставляют попыток захватить плацдарм на правом берегу Днепра. 

«Враг не оставляет попытки возможно  захватить плацдарм на правом берегу и оттуда угрожать населенным пунктам Херсонской области», - сказал Волошин. 

Дополнение

Ранее Волошин сообщал, что россияне пытаются захватить острова Большой, Белогрудый, Казацкий. 

Это островная часть линии боевого соприкосновения, которая расположена напротив Херсона. 

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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