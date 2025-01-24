Передчасно народжені діти потребують сучасних протоколів лікування - "Ранні пташки"

Оперативне оновлення медичних настанов та протоколів лікування на основі новітніх міжнародних рекомендацій стане важливим кроком у підвищенні якості медичної допомоги в Україні. Для передчасно народжених дітей ця документація, розроблена на основі останніх наукових досліджень має вирішальне значення. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповіли в ГО "Ранні пташки".

Контекст

Медичні протоколи в Україні потребують постійного оновлення, щоб відповідати сучасним міжнародним стандартам лікування. Чинне законодавство передбачає їхній перегляд раз на п’ять років, однак прогресивні напрацювання необхідно впроваджувати швидше. Член комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Валерій Зуб повідомив УНН, що комітет працює над розробкою механізму динамічного оновлення національних протоколів для адаптації до нових доказових методів лікування та змін у міжнародній медичній практиці.

Деталі

"Оновлення медичних настанов та протоколів лікування на основі новітніх міжнародних рекомендацій — важливий крок до підвищення якості медичної допомоги в Україні та відповідності світовим стандартам", - зазначили в громадській організації.

За їхніми словами, оперативне оновлення настанов та протоколів з лікування особливо важливе для лікування передчасно народжених дітей, які часто стикаються з серйозними ускладненнями: респіраторними, неврологічними, кардіологічними тощо.

В таких випадках актуальні протоколи, розроблені на основі останніх наукових досліджень, мають вирішальне значення - зазначили в ГО «Ранні пташки».

Там додали, що на міжнародному рівні, наприклад, європейські стандарти для новонароджених переглядаються кожні 5 років.

"Проте, якщо ВООЗ чи інші міжнародні організації публікують важливі оновлення, впровадження нових підходів до лікування має відбуватися негайно, без затримок до завершення встановленого циклу перегляду. Застарілі протоколи можуть призводити до використання менш ефективних методів лікування, що впливає на здоров'я пацієнтів, їх виживання та економічні витрати на медичну допомогу. Особливо в умовах війни оперативне впровадження доказових практик стає ще важливішим", - наголосили в ГО "Ранні пташки".

В громадські організації додали, що регулярне оновлення протоколів — це не лише питання якості медичної допомоги, але й гарантоване право кожного пацієнта на отримання найкращого лікування.

Українські пацієнти заручники системи: чому МОЗ має оновити медичні протоколи вже зараз

Додамо

Член профільного комітету ВР Валерій Зуб розповів, що, наприклад, є деякі протоколи щодо лікування раку, які діють ще з 2007 року та з 2015 року. Ще один приклад, застарілої медичної документації – настанови та протоколи з лікування бульозного епідермолізу. Віце-президент ГО "Афіна. Жінки проти раку" Вікторія Романюк у коментарі УНН зазначила, що питання оперативного оновлення медичних настанов і протоколів лікування давно назріло. Це дозволить інформувати пацієнтів про появу нових міжнародних рекомендацій.

Ще у 2016 році спеціальна комісія затвердила адаптовану клінічну настанову, яка рекомендує використовувати для обробки ран "людей-метеликів" виключно продукцію шведської компанії Molnlycke Health Care. Цей документ був складений на основі рекомендацій та висновків, зібраних у 2012 році. Він мав бути переглянутий ще у 2019 році, проте цього не сталося. Комісія понад пʼять років не оновлювала рекомендацій попри існуючий новітній досвід міжнародних колег, що дозволяє припустити наявність корупційних мотивів у її бездіяльності. Ця настанова у 2017 році лягла в основу медичного протоколу з лікування пацієнтів з бульозним епідермолізом. Таким чином "людей-метеликів" в Україні позбавили права вибору медичних засобів для обробки ран, адже жодного аналогу шведським повʼязками в документації вказано не було.

Європейський консенсус щодо практичних порад з лікування бульозного епідермолізу від 2021 року, опублікована Європейською академією дерматології та венерології радить лікарям використовувати індивідуальний підхід у лікуванні "людей-метеликів". "Вибір стратегії лікування рани повинен враховувати ефективність, уподобання пацієнта та економічну ефективність", - йдеться у документі.

Економічна доцільність, зокрема, повʼязана з тим, що пацієнтам з бульозним епідермолізом протягом життя доводиться використовувати безліч повʼязок для обробки ран, і у деяких виробників, як от наприклад у Molnlycke Health Care, вони дуже дорогі.

Водночас європейські лікарі у настанові вказали цілий ряд виробників повʼязок, які можуть використовуватись при обробці ран пацієнтів з бульозним епідермолізом. Тобто вони дають можливість пацієнтам обрати той медичний засіб, який їм найбільше підходить. Ба більше, європейці радять лікарям у випадку, якщо немає можливості використовувати спеціалізовані повʼязки, застосовувати марлю. Настанова з клінічної практики лікування бульозного епідермолізу новонароджених від 2024 року, опублікована у British Journal of Dermatology, пропонує аналогічний підхід для запобігання травмування шкіри у дітей, які носять підгузки.

Але в Україні міжнародні рекомендації ігнорують і вперто говорять про те, що виключно шведські повʼязки можна застосовувати пацієнтам з бульозним епідермолізом.

Нагадаємо

Раніше УНН отримав інформацію, яка вказує на те, що шведська компанія Molnlycke Health Care, яка займає монопольне становище на українському ринку медичних пов’язок для пацієнтів з бульозним епідермолізом, може бути причетною до фінансування громадської спілки "Орфанні захворювання України", яку очолює Тетяна Кулеша. Спілка фактично стала рупором компанії, що допомагає зберігати монополію Molnlycke на ринку медичних пов’язок в Україні, та лобіює її інтереси.

У своїх публічних виступах Кулеша постійно наголошує, що альтернативи шведським пов’язкам немає, і захищає продукцію Molnlycke, попри наявність якісних та дешевших аналогів, які успішно використовуються в інших країнах.

Експерти, опитані УНН, зазначають, що ситуація навколо Molnlycke Health Care має явні ознаки конфлікту інтересів і корупційної складової. Водночас спроби інших виробників запропонувати альтернативні пов’язки для державних тендерів блокуються завдяки впливу "Орфанних захворювань України" та її лідерки.

Колишня міністерка з охорони здоров’я Зоряна Скалецька наголосила, що Міністерство охорони здоров’я має обов’язково розібратися у ситуації та зробити все необхідне для забезпечення інтересів пацієнтів. Вона підкреслила, що орфанні захворювання потребують особливої уваги, адже через рідкість цих хвороб у державних органів може бути недостатньо інформації для швидкого реагування.