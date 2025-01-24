ukenru
Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
09:58 • 11194 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 126897 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 134609 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 136355 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Эксклюзив
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
23 января, 14:15 • 178170 просмотра

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»
23 января, 14:09 • 122257 просмотра

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»

Эксклюзив
Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси
23 января, 14:03 • 107533 просмотра

Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси

Эксклюзив
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
23 января, 13:47 • 148780 просмотра

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Эксклюзив
Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности
23 января, 13:09 • 65733 просмотра

Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью
23 января, 12:05 • 79824 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома, возникли пожары

В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома, возникли пожары

24 января, 02:33 • 111353 просмотра
Вражеская атака БпЛА на Киевщину: двое погибших

Вражеская атака БпЛА на Киевщину: двое погибших

24 января, 03:40 • 70544 просмотра
Трамп собирается закрыть один из офисов Пентагона

Трамп собирается закрыть один из офисов Пентагона

24 января, 04:08 • 48302 просмотра
Враг продвинулся вперед: DeepState обновил карту боевых действий

Враг продвинулся вперед: DeepState обновил карту боевых действий

04:30 • 94855 просмотра
ISW: Власти россии усиливают защиту оборонно-промышленных объектов

ISW: Власти россии усиливают защиту оборонно-промышленных объектов

05:00 • 108905 просмотра
публикации
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 178146 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 148767 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 208626 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 207423 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 209701 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

23 января, 16:03 • 121852 просмотра
Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

23 января, 15:48 • 119907 просмотра
Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

23 января, 15:44 • 114309 просмотра
Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

23 января, 15:02 • 110176 просмотра
Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

23 января, 14:08 • 117160 просмотра
Актуальное
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Киев  •  УНН

 • 10258 просмотра

Read in English

Украинские медицинские протоколы лечения требуют оперативного обновления в соответствии с международными стандартами. Особенно это касается преждевременно рожденных детей, для которых актуальные протоколы имеют решающее значение.

Оперативное обновление медицинских руководств и протоколов лечения на основе новейших международных рекомендаций станет важным шагом в повышении качества медицинской помощи в Украине. Для преждевременно рожденных детей эта документация, разработанная на основе последних научных исследований имеет решающее значение. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказали в ОО "Ранние пташки".

Контекст

Медицинские протоколы в Украине нуждаются в постоянном обновлении, чтобы соответствовать современным международным стандартам лечения. Действующее законодательство предусматривает их пересмотр раз в пять лет, однако прогрессивные наработки необходимо внедрять быстрее. Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Валерий Зуб сообщил УНН, что комитет работает над разработкой механизма динамического обновления национальных протоколов для адаптации к новым доказательным методам лечения и изменений в международной медицинской практике.

Детали

"Обновление медицинских руководств и протоколов лечения на основе новейших международных рекомендаций - важный шаг к повышению качества медицинской помощи в Украине и соответствия мировым стандартам", - отметили в общественной организации.

По их словам, оперативное обновление руководств и протоколов по лечению особенно важно для лечения преждевременно рожденных детей, которые часто сталкиваются с серьезными осложнениями: респираторными, неврологическими, кардиологическими и тому подобное.

В таких случаях актуальные протоколы, разработанные на основе последних научных исследований, имеют решающее значение

- отметили в ОО «Ранние пташки».

Там добавили, что на международном уровне, например, европейские стандарты для новорожденных пересматриваются каждые 5 лет.

"Однако, если ВОЗ или другие международные организации публикуют важные обновления, внедрение новых подходов к лечению должно происходить немедленно, без задержек до завершения установленного цикла пересмотра. Устаревшие протоколы могут приводить к использованию менее эффективных методов лечения, что влияет на здоровье пациентов, их выживаемость и экономические затраты на медицинскую помощь. Особенно в условиях войны оперативное внедрение доказательных практик становится еще более важным", - отметили в ОО „Ранние пташки".

В общественные организации добавили,  что регулярное обновление протоколов - это не только вопрос качества медицинской помощи, но и гарантированное право каждого пациента на получение лучшего лечения.

Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас21.01.25, 17:39 • 175815 просмотров

Добавим

Член профильного комитета ВР Валерий Зуб рассказал, что, например, есть некоторые протоколы по лечению рака, которые действуют еще с 2007 года и с 2015 года. Еще один пример, устаревшей медицинской документации - руководства и протоколы по лечению буллезного эпидермолиза. Вице-президент ОО "Афина. Женщины против рака" Виктория Романюк в комментарии УНН отметила, что вопрос оперативного обновления медицинских руководств и протоколов лечения давно назрел. Это позволит информировать пациентов о появлении новых международных рекомендаций.

Еще в 2016 году специальная комиссия утвердила адаптированное клиническое руководство, которое рекомендует использовать для обработки ран "людей-бабочек" исключительно продукцию шведской компании Molnlycke Health Care. Этот документ был составлен на основе рекомендаций и выводов, собранных в 2012 году. Он должен был быть пересмотрен еще в 2019 году, однако этого не произошло. Комиссия более пяти лет не обновляла рекомендации, несмотря на существующий новейший опыт международных коллег, что позволяет предположить наличие коррупционных мотивов в ее бездействии. Это руководство в 2017 году легло в основу медицинского протокола по лечению пациентов с буллезным эпидермолизом. Таким образом "людей-бабочек" в Украине лишили права выбора медицинских средств для обработки ран, ведь никакого аналога шведским повязкам в документации указано не было.

Европейский консенсус по практическим советам по лечению буллезного эпидермолиза от 2021 года, опубликованный Европейской академией дерматологии и венерологии, советует врачам использовать индивидуальный подход в лечении "людей-бабочек". "Выбор стратегии лечения раны должен учитывать эффективность, предпочтения пациента и экономическую эффективность", - говорится в документе. 

Экономическая целесообразность, в частности, связана с тем, что пациентам с буллезным эпидермолизом в течение жизни приходится использовать множество повязок для обработки ран, и у некоторых производителей, как вот например у Molnlycke Health Care, они очень дорогие. 

В то же время европейские врачи в руководстве указали целый ряд производителей повязок, которые могут использоваться при обработке ран пациентов с буллезным эпидермолизом. То есть они дают возможность пациентам выбрать то медицинское средство, которое им больше всего подходит. Более того, европейцы советуют врачам в случае, если нет возможности использовать специализированные повязки, применять марлю. Руководство по клинической практике лечения буллезного эпидермолиза новорожденных от 2024 года, опубликованное в British Journal of Dermatology, предлагает аналогичный подход для предотвращения травмирования кожи у детей, которые носят подгузники.

Но в Украине международные рекомендации игнорируют и упорно говорят о том, что исключительно шведские повязки можно применять пациентам с буллезным эпидермолизом.

Напомним

Ранее УНН получил информацию, указывающую на то, что шведская компания Molnlycke Health Care, которая занимает монопольное положение на украинском рынке медицинских повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом, может быть причастна к финансированию общественного союза "Орфанные заболевания Украины", который возглавляет Татьяна Кулеша. Союз фактически стал рупором компании, которая помогает сохранять монополию Molnlycke на рынке медицинских повязок в Украине, и лоббирует ее интересы.

В своих публичных выступлениях Кулеша постоянно подчеркивает, что альтернативы шведским повязкам нет, и защищает продукцию Molnlycke, несмотря на наличие качественных и более дешевых аналогов, которые успешно используются в других странах.

Эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что ситуация вокруг Molnlycke Health Care имеет явные признаки конфликта интересов и коррупционной составляющей. В то же время попытки других производителей предложить альтернативные повязки для государственных тендеров блокируются благодаря влиянию "Орфанных заболеваний Украины" и ее лидера.

Бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила, что Министерство здравоохранения должно обязательно разобраться в ситуации и сделать все необходимое для обеспечения интересов пациентов. Она подчеркнула, что орфанные заболевания требуют особого внимания, ведь из-за редкости этих болезней у государственных органов может быть недостаточно информации для быстрого реагирования.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
verkhovna-radaВерховная Рада
vsesvitnia-orhanizatsiia-okhorony-zdoroviaВсемирная организация здравоохранения
shvetsiyaШвеция
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы