Patriot для України: Німеччина заявила про переговори щодо поставок систем ППО

Німеччина веде "інтенсивні дискусії" щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot, на тлі того, як росія посилює атаки безпілотників та ракет, а США цього тижня призупинили поставки зброї, з посиланням на речника уряду ФРН повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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На запитання, чи веде уряд канцлера Фрідріха Мерца переговори зі США щодо закупівлі Patriot для відправки до Києва, головний речник уряду Стефан Корнеліус відповів, що існують "різні способи" задоволення потреб України в протиповітряній обороні.

"Можу сказати, що з цього питання справді ведуться інтенсивні дискусії", – сказав Корнеліус журналістам у Берліні в п’ятницю.

Німеччина хоче придбати у США дві системи Patriot для України - Bild