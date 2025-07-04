Patriot для Украины: Германия заявила о переговорах по поставкам систем ПВО
Киев • УНН
Германия проводит «интенсивные дискуссии» по обеспечению Украины системами противовоздушной обороны Patriot. Это происходит на фоне усиления российских атак и приостановки поставок оружия от США.
Германия ведет "интенсивные дискуссии" по обеспечению Украины системами противовоздушной обороны Patriot на фоне того, как россия усиливает атаки беспилотников и ракет, а США на этой неделе приостановили поставки оружия, со ссылкой на представителя правительства ФРГ сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
На вопрос, ведет ли правительство канцлера Фридриха Мерца переговоры с США о закупке Patriot для отправки в Киев, главный спикер правительства Стефан Корнелиус ответил, что существуют "различные способы" удовлетворения потребностей Украины в противовоздушной обороне.
"Могу сказать, что по этому вопросу действительно ведутся интенсивные дискуссии", - сказал Корнелиус журналистам в Берлине в пятницу.
Германия хочет купить у США две системы Patriot для Украины - Bild03.07.25, 21:36 • 1850 просмотров