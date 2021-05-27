Пашинян заявив, що Єреван "ефективно співпрацює з Росією" щодо ситуації на кордоні з Азербайджаном

Деталі

“Ми дуже ефективно працюємо з нашими російськими партнерами, як ви знаєте, міністр оборони і заступник начальника Генштабу ЗС знаходяться у Москві”, — заявив він у відповідь на питання місцевого жителя, що роблять РФ і ОДКБ для вирішення ситуації на кордоні з Азербайджаном.

Раніше

У четвер в Баку заявили про спробу переходу групи вірменських військовослужбовців на територію Азербайджану, в результаті чого шість осіб були взяті в полон. У МЗС республіки заявили про спробу вірменських військових здійснити теракт шляхом мінування дороги. Міноборони Вірменії підтвердило факт полону військовослужбовців, але зазначило, що ті були схоплені під час проведення інженерних робіт у прикордонній зоні Гегаркунікської області Вірменії. Пашинян назвав інцидент викраденням вірменських військових.

Більш детальніше про ексалаціі між країнами ви можете прочитати тут.