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The Guardian

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Пашинян заявив, що Єреван "ефективно співпрацює з Росією" щодо ситуації на кордоні з Азербайджаном

Київ • УНН

 • 13523 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Вірменія ефективно співпрацює з російською стороною для вирішення прикордонної ситуації з Азербайджаном. Про це в четвер у прикордонному селі Кут Гегаркуніської області заявив місцевим жителям в. о. прем’єр-міністра республіки Нікол Пашинян, пише УНН.

Пашинян заявив, що Єреван "ефективно співпрацює з Росією" щодо ситуації на кордоні з Азербайджаном

Деталі

“Ми дуже ефективно працюємо з нашими російськими партнерами, як ви знаєте, міністр оборони і заступник начальника Генштабу ЗС знаходяться у Москві”, — заявив він у відповідь на питання місцевого жителя, що роблять РФ і ОДКБ для вирішення ситуації на кордоні з Азербайджаном.

Раніше

У четвер в Баку заявили про спробу переходу групи вірменських військовослужбовців на територію Азербайджану, в результаті чого шість осіб були взяті в полон. У МЗС республіки заявили про спробу вірменських військових здійснити теракт шляхом мінування дороги. Міноборони Вірменії підтвердило факт полону військовослужбовців, але зазначило, що ті були схоплені під час проведення інженерних робіт у прикордонній зоні Гегаркунікської області Вірменії. Пашинян назвав інцидент викраденням вірменських військових.

Більш детальніше про ексалаціі між країнами ви можете прочитати тут.

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