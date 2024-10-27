Партизани зафіксували російські військові судна в Стрілецькій бухті Севастополя
Київ • УНН
У Севастополі агенти АТЕШ зафіксували розміщення 5 російських військових суден у Стрілецькій бухті. Серед них 3 бойові катери.
Розвідувальна група "АТЕШ" зафіксувала розміщення російських військових кораблів: буксир "СБ-36", рятувальне судно "Шахтар" і 3 бойові катери в Стрілецькій бухті Севастополя, пише УНН.
Агенти "АТЕШ" протягом тижня вели розвідку стоянок військових кораблів у Севастополі. Було зроблено десятки фотографій і проведено аналіз поточних сил чорноморського флоту рф, що базуються в Севастополі та в Криму загалом.
У Стрілецькій бухті агенти зафіксували 3 бойові катери, буксир "СБ-36" і рятувальне судно "Шахтар". Усі ці судна активно використовуються окупантами у військових цілях. Однак, це лише слабка тінь того флоту, який базувався тут до початку активних і успішних ударів Сил оборони України.
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