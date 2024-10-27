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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 127829 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

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Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

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Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 143918 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Партизаны зафиксировали российские военные суда в Стрелецкой бухте Севастополя

Партизаны зафиксировали российские военные суда в Стрелецкой бухте Севастополя

Киев  •  УНН

16:17 • 4956 просмотра

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В Севастополе агенты АТЕШ зафиксировали размещение 5 российских военных судов в Стрелецкой бухте. Среди них 3 боевых катера.

Разведывательная группа "АТЕШ" зафиксировала размещение российских военных кораблей буксир "СБ-36", спасательное судно "Шахтёр" и 3 боевых катера в Стрелецкой бухте Севастополя, пишет УНН.

Агенты "АТЕШ" в течение недели вели разведку стоянок военных кораблей в Севастополе. Было сделано десятки фотографий и проведен анализ текущих сил черноморского флота рф, базирующихся в Севастополе и в Крыму в целом.

В Стрелецкой бухте агенты зафиксировали 3 боевых катера, буксир "СБ-36" и спасательное судно "Шахтёр". Все эти суда активно используются оккупантами в военных целях. Однако, это лишь слабая тень того флота, который базировался здесь до начала активных и успешных ударов Сил обороны Украины.

Напомним 

Партизаны "АТЕШ" разведали автопарк Черноморского флота и гауптвахту в оккупированном Севастополе.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
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