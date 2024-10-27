Партизаны зафиксировали российские военные суда в Стрелецкой бухте Севастополя

Разведывательная группа "АТЕШ" зафиксировала размещение российских военных кораблей буксир "СБ-36", спасательное судно "Шахтёр" и 3 боевых катера в Стрелецкой бухте Севастополя, пишет УНН.

Агенты "АТЕШ" в течение недели вели разведку стоянок военных кораблей в Севастополе. Было сделано десятки фотографий и проведен анализ текущих сил черноморского флота рф, базирующихся в Севастополе и в Крыму в целом.

В Стрелецкой бухте агенты зафиксировали 3 боевых катера, буксир "СБ-36" и спасательное судно "Шахтёр". Все эти суда активно используются оккупантами в военных целях. Однако, это лишь слабая тень того флота, который базировался здесь до начала активных и успешных ударов Сил обороны Украины.

Напомним

Партизаны "АТЕШ" разведали автопарк Черноморского флота и гауптвахту в оккупированном Севастополе.