Партизани виявили в Євпаторії ремонтну базу, де ремонтують пошкоджену російську артилерію
Київ • УНН
Партизани з руху "Атеш" виявили в Євпаторії артилерійський ремонтний завод, де окупанти ремонтують пошкоджену артилерію, включаючи гаубиці Д-30, 152-мм самохідні гармати і різні транспортні засоби, які потім відправляють потягами на фронт.
Стало відомо місцезнаходження чергового військового підприємства в тимчасово окупованому Криму, де росіяни ремонтують пошкоджені зразки артилерії. Про це повідомляють партизани з руху "Атеш", передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що на підприємстві ремонтують таку артилерію як: Д-30, понад 8 одиниць 152-мм самохідних гармат 2С5 "Гіацинт-С" і транспортні засоби різного виду. Після ремонту його завантажують на залізничний склад і відправляють на фронт.
Вказані координати підприємства:
- 45.213382, 33.373153
- 45.214520, 33.373053
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