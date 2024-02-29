"АТЕШ" виявив російський "Панцирь С-1" на летовищі у московскій області
Київ • УНН
Партизани виявили російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир С-1" в аеропорту чкаловський в московській області під час розвідки аеродромів, що перебувають під посиленою охороною.
Партизани виявили російський "Панцирь С-1" на летовищі "чкаловський"у московській області. Їм вдалось зафіксувати розташування російської техніки на відео. Про це рух "АТЕШ" повідомив у Telegram, пише УНН.
Останнім часом наші агенти активно займаються розвідкою аеродромів на території росії. На цей раз нашим об'єктом став чкаловський аеродром у місті щелково, московська область. Цей аеродром є головним аеродромом 1-го класу ВКС росії, на якому дислоковано командування 8-ї авіаційної дивізії особливого призначення,
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Зазначається, що цей об'єкт украй ретельно охороняється, довкола багато патрулів та постів, а також системи ППО "Панцир С-1". Партизани вивчили маршрути та порядок зміни чергування.
Нагадаємо
У російському сочі на дорозі перекинувся зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1", який рухався містом у супроводі правохоронців.