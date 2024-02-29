У російському сочі перекинувся "Панцирь-С1": відео
Київ • УНН
Зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1" перекинувся під час супроводу поліцією в сочі, росія.
У російському сочі на дорозі перекинувся зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1", який рухався містом у супроводі правохоронців. Про це УНН повідомляє із посиланням на "Кримський вітер".
У сочі перекинувся ЗПРК "Панцир-С1", який пересувався в супроводі поліції. Аварія трапилася рано вранці біля мосту через річку Мамайка
Момент аварії зафіксували камери спостереження.
путін визнав, що рф вже била по Україні ракетами "Циркон". Пригрозив "Сарматами"29.02.24, 12:18 • 24091 перегляд