В российском сочи перевернулся "Панцирь-С1": видео
Киев • УНН
Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" перевернулся во время сопровождения полицией в сочи, россия.
В российском сочи на дороге перевернулся зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", который двигался по городу в сопровождении правоохранителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Крымский ветер".
В сочи перевернулся ЗПРК "Панцирь-С1", который передвигался в сопровождении полиции. Авария случилась рано утром возле моста через реку Мамайка
Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения.
путин признал, что рф уже била по Украине ракетами "Циркон". Пригрозил "Сарматами"29 февраля 2024, 10:18 • 13515 просмотров
В российском сочи перевернулся "Панцирь-С1": видео
Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" перевернулся во время сопровождения полицией в сочи, россия.
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