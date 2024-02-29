В российском сочи перевернулся "Панцирь-С1": видео

В российском сочи на дороге перевернулся зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", который двигался по городу в сопровождении правоохранителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Крымский ветер".

В сочи перевернулся ЗПРК "Панцирь-С1", который передвигался в сопровождении полиции. Авария случилась рано утром возле моста через реку Мамайка - говорится в сообщении.

Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения.

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