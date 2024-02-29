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В российском сочи перевернулся "Панцирь-С1": видео

В российском сочи перевернулся "Панцирь-С1": видео

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 11:06  •  9445 просмотра

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Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" перевернулся во время сопровождения полицией в сочи, россия.

В российском сочи на дороге перевернулся зенитный ракетно-пушечный комплекс  "Панцирь-С1", который двигался по городу в сопровождении правоохранителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Крымский ветер". 

В сочи перевернулся ЗПРК "Панцирь-С1", который передвигался в сопровождении полиции. Авария случилась рано утром возле моста через реку Мамайка

- говорится в сообщении. 

Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения.

путин признал, что рф уже била по Украине ракетами "Циркон". Пригрозил "Сарматами"29 февраля 2024, 10:18 • 13515 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Трамп планирует встретиться с премьером Венгрии Орбаном в Мар-а-Лаго 8 марта - Bloomberg

Бывший президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на следующей неделе в Мар-а-Лаго.

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Трамп планирует встретиться с премьером Венгрии Орбаном в Мар-а-Лаго 8 марта - Bloomberg

"Не могут бороться с голыми руками": Сикорский призвал Запад предоставить Украине боеприпасы

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад срочно предоставить Украине боеприпасы, поскольку ВСУ храбро воюют против России, но не имеют необходимого вооружения.

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"Не могут бороться с голыми руками": Сикорский призвал Запад предоставить Украине боеприпасы

Темпы восстановления украинских энергообъектов не отстают от попыток врага навредить - глава Госэнергонадзора

Энергосистема Украины остается надежной, несмотря на российские атаки, благодаря усилению противовоздушной обороны, масштабным ремонтам энергетических объектов и изменению тактики россии на более целенаправленные удары.

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Темпы восстановления украинских энергообъектов не отстают от попыток врага навредить - глава Госэнергонадзора

рф за сутки атаковала около сотни объектов инфраструктуры в 10 областях Украины - отчет

Российские войска обстреляли 10 областей Украины, атаковав 72 населенных пункта и 99 объектов инфраструктуры.

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рф за сутки атаковала около сотни объектов инфраструктуры в 10 областях Украины - отчет

"Прекрасно отработанная операция" - ГУР об ударе по скоплению российских сил в Еленовке

Украинские войска нанесли ракетный удар по сосредоточению российских войск в Еленовке Донецкой области, уничтожив 19 оккупантов.

Война •   •  10727 просмотра
"Прекрасно отработанная операция" - ГУР об ударе по скоплению российских сил в Еленовке

Украина вернула из ВОТ еще пять детей

Еще пятеро украинских детей в возрасте от 4 до 16 лет были возвращены с оккупированных территорий в Херсонской области.

Общество •   •  12275 просмотра
Украина вернула из ВОТ еще пять детей

рф кое-где на Авдеевском направлении бросает большие силы, ситуация остается сложной - спикер

За минувшие сутки российские войска увеличили количество атак на Авдеевском направлении до 25, ситуация остается сложной.

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рф кое-где на Авдеевском направлении бросает большие силы, ситуация остается сложной - спикер

Руководитель Сумской епархии УПЦ МП получил подозрение в разжигании межрелигиозной вражды

Главу Сумской епархии УПЦ (МП) подозревают в разжигании религиозной вражды из-за оскорблений верующих других конфессий в проповедях и постах в социальных сетях.

Криминал и ЧП •   •  9947 просмотра
Руководитель Сумской епархии УПЦ МП получил подозрение в разжигании межрелигиозной вражды

Отсутствие в небе А-50 помогает работать по российским самолетам - Игнат

Отсутствие самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 помогает Украине уничтожать больше российских истребителей.

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Отсутствие в небе А-50 помогает работать по российским самолетам - Игнат