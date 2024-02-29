"АТЕШ" обнаружил российский "Панцирь С-1" на аэродроме в московской области

Партизаны обнаружили российский "Панцирь С-1" на аэродроме "чкаловский" в московской области. Им удалось зафиксировать расположение российской техники на видео. Об этом движение "АТЕШ" сообщило в Telegram, пишет УНН.

В последнее время наши агенты активно занимаются разведкой аэродромов на территории россии. На этот раз нашим объектом стал чкаловский аэродром в городе Щелково, московская область. Этот аэродром является главным аэродромом 1-го класса ВКС россии, на котором дислоцировано командование 8-й авиационной дивизии особого назначения, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что этот объект крайне тщательно охраняется, вокруг много патрулей и постов, а также системы ПВО "Панцирь С-1". Партизаны изучили маршруты и порядок смены дежурства.

Напомним

В российском сочи на дороге перевернулся зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", который двигался по городу в сопровождении правоохранителей.