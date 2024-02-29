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"АТЕШ" обнаружил российский "Панцирь С-1" на аэродроме в московской области

"АТЕШ" обнаружил российский "Панцирь С-1" на аэродроме в московской области

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 15:02  •  10176 просмотра

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Партизаны обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С-1" в аэропорту чкаловский в московской области во время разведки аэродромов, находящихся под усиленной охраной.

Партизаны обнаружили российский "Панцирь С-1" на аэродроме "чкаловский" в московской области. Им удалось зафиксировать расположение российской техники на видео. Об этом движение "АТЕШ" сообщило в Telegram, пишет УНН.

В последнее время наши агенты активно занимаются разведкой аэродромов на территории россии. На этот раз нашим объектом стал чкаловский аэродром в городе Щелково, московская область. Этот аэродром является главным аэродромом 1-го класса ВКС россии, на котором дислоцировано командование 8-й авиационной дивизии особого назначения,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что этот объект крайне тщательно охраняется, вокруг много патрулей и постов, а также системы ПВО "Панцирь С-1". Партизаны изучили маршруты и порядок смены дежурства.

Напомним

В российском сочи на дороге перевернулся зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", который двигался по городу в сопровождении правоохранителей.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
raketnii-kompleks-pantsirРакетный комплекс "Панцирь"
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"АТЕШ" виявив російський "Панцирь С-1" на летовищі у московскій області
"ATES detects a Russian Pantsir S-1 at an airport in the Moscow region
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