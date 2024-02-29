"АТЕШ" обнаружил российский "Панцирь С-1" на аэродроме в московской области
Киев • УНН
Партизаны обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С-1" в аэропорту чкаловский в московской области во время разведки аэродромов, находящихся под усиленной охраной.
Партизаны обнаружили российский "Панцирь С-1" на аэродроме "чкаловский" в московской области. Им удалось зафиксировать расположение российской техники на видео. Об этом движение "АТЕШ" сообщило в Telegram, пишет УНН.
В последнее время наши агенты активно занимаются разведкой аэродромов на территории россии. На этот раз нашим объектом стал чкаловский аэродром в городе Щелково, московская область. Этот аэродром является главным аэродромом 1-го класса ВКС россии, на котором дислоцировано командование 8-й авиационной дивизии особого назначения,
Детали
Отмечается, что этот объект крайне тщательно охраняется, вокруг много патрулей и постов, а также системы ПВО "Панцирь С-1". Партизаны изучили маршруты и порядок смены дежурства.
Напомним
В российском сочи на дороге перевернулся зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", который двигался по городу в сопровождении правоохранителей.
"АТЕШ" обнаружил российский "Панцирь С-1" на аэродроме в московской области
Партизаны обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С-1" в аэропорту чкаловский в московской области во время разведки аэродромов, находящихся под усиленной охраной.
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