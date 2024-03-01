Партизаны обнаружили в Евпатории ремонтную базу, где ремонтируют поврежденную российскую артиллерию

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  139121 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  144956 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  162295 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  169036 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  160399 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  157154 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Партизаны обнаружили в Евпатории ремонтную базу, где ремонтируют поврежденную российскую артиллерию

Партизаны из движения "Атеш" обнаружили в Евпатории артиллерийский ремонтный завод, где оккупанты ремонтируют поврежденную артиллерию, включая гаубицы Д-30, 152-мм самоходные пушки и различные транспортные средства, которые затем отправляют поездами на фронт.

Война •   •  10379 просмотра
Партизаны обнаружили в Евпатории ремонтную базу, где ремонтируют поврежденную российскую артиллерию

Заместитель Столтенберга о заявлении Макрона: уважаем право союзников на новые идеи, но у НАТО нет планов по отправке войск в Украину

Заместитель генерального секретаря НАТО заявил, что Альянс не планирует вводить войска в Украину.

Война •   •  11412 просмотра
Заместитель Столтенберга о заявлении Макрона: уважаем право союзников на новые идеи, но у НАТО нет планов по отправке войск в Украину

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксперт по вопросам безопасности считает, что участие сомнительных компаний в тендерах на поставку продуктов питания и других товаров для Вооруженных Сил должно быть исключено на законодательном уровне, чтобы не допустить срыва поставок.

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Суверенная Украина однажды станет частью НАТО - заместитель Генсека

Заместитель Генерального секретаря НАТО заявил, что Украина со временем присоединится к НАТО, но не может сказать, когда именно.

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Суверенная Украина однажды станет частью НАТО - заместитель Генсека

рф ночью ударила по Константиновке в Донецкой области, за сутки в области из-за атак трое раненых жителей

Российские войска ночью атаковали город Константиновка в Донецкой области. За прошедшие сутки из-за вражеских ударов авиабомбами трое жителей Донетчины получили ранения.

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рф ночью ударила по Константиновке в Донецкой области, за сутки в области из-за атак трое раненых жителей

"МХП Поруч": 27-летнему защитнику сделали сложную операцию на лице

27-летнему защитнику сделали сложную операцию на лице.

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"МХП Поруч": 27-летнему защитнику сделали сложную операцию на лице

Потребление электроэнергии выше, чем за прошедшие сутки, но Украина оказывает аварийную помощь энергосистеме Польши - "Укрэнерго"

Украина оказывает экстренную помощь польскому оператору энергосистемы, поставив 400 МВт-ч электроэнергии в связи с увеличением потребления в Украине из-за облачности, что снижает выход солнечной энергии в некоторых регионах.

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Потребление электроэнергии выше, чем за прошедшие сутки, но Украина оказывает аварийную помощь энергосистеме Польши - "Укрэнерго"

На Херсонщине ВСУ укрепляют оборонительные сооружения, оккупанты пытаются захватить плацдарм в районе Крынок - Гуменюк

Украинские войска укрепляют оборонительные сооружения в Херсонской области, в то время как российские войска продолжают попытки захватить плацдарм в селе Крынки путем "мясных штурмов".

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На Херсонщине ВСУ укрепляют оборонительные сооружения, оккупанты пытаются захватить плацдарм в районе Крынок - Гуменюк

Пентагон заказал у Boeing 17 самолетов на 3,4 миллиарда долларов для двух союзников

Пентагон подписал контракт с компанией Boeing на сумму 3,4 миллиарда долларов США на закупку и поставку 17 морских самолетов P-8A в Канаду и Германию до марта 2028 года.

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Пентагон заказал у Boeing 17 самолетов на 3,4 миллиарда долларов для двух союзников

США присоединились к 44 странам в инициировании в ОБСЕ расследования задержаний украинцев российскими силами

США присоединились к 44 странам, инициировавшим расследование ОБСЕ относительно произвольного задержания россией украинских гражданских лиц и других злоупотреблений.

Война •   •  17754 просмотра
США присоединились к 44 странам в инициировании в ОБСЕ расследования задержаний украинцев российскими силами