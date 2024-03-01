Партизаны обнаружили в Евпатории ремонтную базу, где ремонтируют поврежденную российскую артиллерию

Пентагон заказал у Boeing 17 самолетов на 3,4 миллиарда долларов для двух союзников

Пентагон подписал контракт с компанией Boeing на сумму 3,4 миллиарда долларов США на закупку и поставку 17 морских самолетов P-8A в Канаду и Германию до марта 2028 года.