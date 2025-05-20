ПАР запропонує Маску "пільгову" угоду для розвитку Starlink напередодні зустрічі з Трампом

Уряд Південної Африки планує запропонувати Ілону Маску можливість обійти місцеві закони про власність темношкірих для гарантування роботи його інтернет-сервісу Starlink у країні, прагнучи послабити напруженість як у стосунках з мільярдером, так і з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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За словами трьох джерел, обізнаних з перебігом переговорів, пропозицію американському мільярдеру зроблять під час зустрічі між Маском або його представниками та делегацією південноафриканських чиновників, які подорожують з президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

Метаю такого рішення є пом'якшення шквалу критики з боку Маска та Трампа, які поширюють теорію змови про "геноцид білих людей" у ​​найбільш промислово розвиненій країні Африки, перед візитом Рамафоси до Білого дому в середу.

Альтернатива так званим законам про розширення економічних можливостей чорношкірих, які в деяких випадках вимагають забезпечення 30% власності чорношкірих у бізнесі, не є специфічною лише для Starlink та Маска. Вона застосовуватиметься до всіх компаній інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, з Китаю та Близького Сходу.

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Так званий варіант "еквіваленту власного капіталу" передбачатиме інвестиції в інфраструктуру чи навчання, або ж надання комплектів Starlink сільським районам для покращення доступу до Інтернету. Автомобільна промисловість у 2019 році підписала аналогічну угоду про обхід національного законодавства. Документом передбачено створення найбільшими виробниками автомобілів, включаючи BMW AG, Ford Motor Co. та Toyota Motor Corp., фонду для інвестування в залучення знедолених груп населення до цього сектору.

Закони про розширення економічних можливостей чорношкірих були запроваджені після закінчення апартеїду, під час якого чорношкірі люди були поневолені та виключені з формальної економіки правлячою білою меншістю. Сьогодні білі люди у ПАР заробляють в середньому в п'ять разів більше, ніж чорношкірі, згідно з офіційною статистикою. Та володіють переважною більшістю сільськогосподарських угідь, незважаючи на те, що вони складають 7% населення.

Нагадаємо

Рада нацбезпеки Білого дому наказала призупинити підготовку США до саміту G20 у Південній Африці. Президент Дональд Трамп пригрозив бойкотувати саміт G20 через закон ПАР про "конфіскацію землі". Трамп звинуватив ПАР у геноциді білих.