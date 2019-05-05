Папа Римський помолився святим Кирилу і Мефодію в Софії

"Ми знаходимося недалеко від стародавньої церкви Святої Софії, поряд з Патріаршої церквою Святого Олександра Невського, де я незадовго до цього молився святим Кирилу і Мефодію, євангелізаторам слов'янських народів. Бажаючи проявити повагу і любов до цієї шанованої Православної Церкви Болгарії, я мав радість привітати і обняти мого брата Неофіта, Святійшого Патріарха, а також митрополитів Священного Синоду", - сказав понтифік після відвідин собору, звертаючись до присутніх.

Як повідомляє агентство ТАСС, понтифік більше 10 хвилин на самоті і тиші молився перед вівтарем святих. Раніше під час зустрічі з патріархом Болгарським Неофітом і членами Синоду Болгарської православної церкви Франциск сказав, що "святі Кирило і Мефодій можуть багато чому навчити для вибудовування майбутнього європейського суспільства".

Франциск здійснює поїздку в Болгарію по тому ж маршруту, що Іоанн Павло II 17 років тому - в 2002 році, пише видання.

Як повідомляв УНН, папа Римський Франциск скликає у Ватикані 5-6 липня верховного архієпископа і членів Постійного синоду і митрополитів Української греко-католицької церкви (УГКЦ).



