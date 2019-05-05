Папа Римский помолился святым Кириллу и Мефодию в Софии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Папа Римский Франциск произнес молитвы у алтаря святых Кирилла и Мефодия в патриаршем соборе святого Александра Невского в Софии (Болгария), переадёт УНН, ссылаясь на Vatican News.
“Мы находимся недалеко от древней церкви Святой Софии, рядом с Патриаршей церковью Святого Александра Невского, где я незадолго до этого молился святым Кириллу и Мефодию, евангелизаторам славянских народов. Желая проявить уважение и любовь к этой почитаемой Православной Церкви Болгарии, я имел радость поприветствовать и обнять моего брата Неофита, Святейшего Патриарха, а также митрополитов Священного Синода”, — сказал понтифик после посещения собора, обращаясь к собравшимся.
Как сообщает агентство ТАСС, понтифик более 10 минут в одиночестве и тишине молился перед алтарем святых. Ранее во время встречи с патриархом Болгарским Неофитом и членами Синода Болгарской православной церкви Франциск сказал, что “святые Кирилл и Мефодий могут многому научить для выстраивания будущего европейского общества”.
Франциск совершает поездку в Болгарию по тому же маршруту, что Иоанн Павел II 17 лет назад — в 2002 году, пишет издание.
Как сообщал УНН, папа Римский Франциск созывает в Ватикане 5-6 июля верховного архиепископа и членов Постоянного синода и митрополитов Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ).