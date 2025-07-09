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Україна виграла справу проти рф у ЄСПЛ: про що йдеться
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Папа Лев XIV прийняв Зеленського у резиденції Кастель-Гандольфо - ЗМІ

Київ • УНН

 • 341 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прибув до Італії та провів аудієнцію з Папою Римським Левом XIV у Кастель-Гандольфо. Зустріч підтвердили Sky TG24 та журналіст Якопо Якобоні.

Папа Лев XIV прийняв Зеленського у резиденції Кастель-Гандольфо - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський по прибуттю до Італії відправився на аудієнцію з Папою Римським Левом XIV, пише УНН з посиланням на ANSA та Sky TG24.

Деталі

"Папа Лев XIV прийняв сьогодні вранці на аудієнції Президента України Володимира Зеленського", як пише ANSA, повідомляється в бюлетені прес-служби Ватикану.

"Зеленський зустрівся з Папою Римським у Кастель-Гандольфо", - пише Sky TG24.

Папа Лев XIV відновлює традицію літнього відпочинку у Кастель-Гандольфо після 12 років07.07.25, 11:15 • 1202 перегляди

Журналіст Якопо Якобоні з La Stampa також підтвердив, написавши у X: "Папа Лев прийняв Володимира Зеленського сьогодні вранці в Кастель-Гандольфо".

Зеленський сьогодні у Римі: заплановано зустріч з Маттареллою та можлива аудієнція у Папи09.07.25, 12:22 • 725 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Лев XIV
Італія
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