Папа Лев XIV прийняв Зеленського у резиденції Кастель-Гандольфо - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський по прибуттю до Італії відправився на аудієнцію з Папою Римським Левом XIV, пише УНН з посиланням на ANSA та Sky TG24.

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"Папа Лев XIV прийняв сьогодні вранці на аудієнції Президента України Володимира Зеленського", як пише ANSA, повідомляється в бюлетені прес-служби Ватикану.

"Зеленський зустрівся з Папою Римським у Кастель-Гандольфо", - пише Sky TG24.

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Журналіст Якопо Якобоні з La Stampa також підтвердив, написавши у X: "Папа Лев прийняв Володимира Зеленського сьогодні вранці в Кастель-Гандольфо".

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