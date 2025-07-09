Папа Лев XIV прийняв Зеленського у резиденції Кастель-Гандольфо - ЗМІ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Італії та провів аудієнцію з Папою Римським Левом XIV у Кастель-Гандольфо. Зустріч підтвердили Sky TG24 та журналіст Якопо Якобоні.
Президент України Володимир Зеленський по прибуттю до Італії відправився на аудієнцію з Папою Римським Левом XIV, пише УНН з посиланням на ANSA та Sky TG24.
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"Папа Лев XIV прийняв сьогодні вранці на аудієнції Президента України Володимира Зеленського", як пише ANSA, повідомляється в бюлетені прес-служби Ватикану.
"Зеленський зустрівся з Папою Римським у Кастель-Гандольфо", - пише Sky TG24.
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Журналіст Якопо Якобоні з La Stampa також підтвердив, написавши у X: "Папа Лев прийняв Володимира Зеленського сьогодні вранці в Кастель-Гандольфо".
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