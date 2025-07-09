Папа Лев XIV принял Зеленского в резиденции Кастель-Гандольфо - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский по прибытии в Италию отправился на аудиенцию к Папе Римскому Льву XIV, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.

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"Зеленский встретился с Папой Римским в Кастель-Гандольфо", - пишет издание.

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Журналист Якопо Якобони из La Stampa также подтвердил, написав в X: "Папа Лев принял Владимира Зеленского сегодня утром в Кастель-Гандольфо".

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