Папа Лев XIV принял Зеленского в резиденции Кастель-Гандольфо - СМИ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Италию и провел аудиенцию с Папой Римским Львом XIV в Кастель-Гандольфо. Встречу подтвердили Sky TG24 и журналист Якопо Якобони.
Президент Украины Владимир Зеленский по прибытии в Италию отправился на аудиенцию к Папе Римскому Льву XIV, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.
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"Зеленский встретился с Папой Римским в Кастель-Гандольфо", - пишет издание.
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Журналист Якопо Якобони из La Stampa также подтвердил, написав в X: "Папа Лев принял Владимира Зеленского сегодня утром в Кастель-Гандольфо".
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