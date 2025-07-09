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Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
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Папа Лев XIV принял Зеленского в резиденции Кастель-Гандольфо - СМИ

Киев • УНН

 • 81 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Италию и провел аудиенцию с Папой Римским Львом XIV в Кастель-Гандольфо. Встречу подтвердили Sky TG24 и журналист Якопо Якобони.

Папа Лев XIV принял Зеленского в резиденции Кастель-Гандольфо - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский по прибытии в Италию отправился на аудиенцию к Папе Римскому Льву XIV, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.

Подробности

"Зеленский встретился с Папой Римским в Кастель-Гандольфо", - пишет издание.

Папа Лев XIV возобновляет традицию летнего отдыха в Кастель-Гандольфо после 12 лет07.07.25, 11:15 • 1202 просмотра

Журналист Якопо Якобони из La Stampa также подтвердил, написав в X: "Папа Лев принял Владимира Зеленского сегодня утром в Кастель-Гандольфо".

Зеленский сегодня в Риме: запланирована встреча с Маттареллой и возможна аудиенция у Папы09.07.25, 12:22 • 625 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Папа Лев XIV
Италия
Владимир Зеленский
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