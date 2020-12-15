Пандемія: у Чехії та Нідерландах вводять різдвяний локдаун

"Нідерланди закриються на п'ять тижнів ... нам доведеться проковтнути гірку пілюлю", - заявив у понеділок прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

За словами Рютте, в Нідерландах вводиться локдаун, він охопить всі місця, де збираються люди. За його словами, мета полягає в тому, щоб звести до мінімуму контакти з людьми і таким чином спробувати запобігти поширенню вірусу, пише DutchNews.

Нові заходи будуть діяти до 19 січня, і, за словами Рютте, він і міністр охорони здоров'я Уго де Йонге проведуть 12 січня прес-конференцію, щоб намітити наступні кроки.

Найбільш далекосяжним заходом, за словами Рютте, є закриття всіх шкіл, коледжів і університетів до 18 січня, за винятком тих, де складають іспити або беруть участь в практичних заняттях. Усі другорядні магазини будуть закриті, але ринки, аптеки, хімчистки та пральні залишаться відкритими. Прем'єр-міністр країни сказав, що заходи державної підтримки розширюються, і чим більше збиток, тим більше підтримка.

Усі громадські будівлі закриються, але бібліотеки залишаться відкритими для обміну книг. Готелі можуть залишатися відкритими, але більше не можуть забезпечувати своїх гостей їжею або напоями. За словами Рютте, похоронні бюро залишаться відкритими, а вразливі групи як і раніше зможуть відвідувати громадські центри.

Усі роботи, пов'язані з фізичним контактом, але не мають медичного характеру, також будуть заборонені на п'ятитижневий період.

Канабіс-кафе і ресторани можуть залишатися відкритими для роботи "на винос", як і зараз. На вулиці можна гуляти групами не більше двох осіб. Спорт на відкритому повітрі для дорослих також обмежений для двох.

Поїздок за кордон за всіма, крім нагальних причин, слід уникати до середини березня, сказав Рютте. З вівторка всі, хто прибувають у Нідерланди з-за меж ЄС, повинні будуть надати в аеропорту Схіпхол документ, який підтверджує, що їх тест на коронавірус негативний. Робота на дому має знову стати нормою, і громадський транспорт знову "резервується для важливих поїздок".

Також обмеження вводить Чехія.

"У цьому році Різдво буде зовсім іншим", - сказав міністр охорони здоров'я Чехії Ян Блатни.

У п'ятницю, 18 грудня, в Чеській Республіці знову почне діяти четвертий, більш жорсткий, рівень епідеміологічної небезпеки згідно з протиепідеміологічною системою PES. Так, це сталося на тлі того, що за останній тиждень в Чехії знову почала збільшуватися кількість нових випадків захворювання, пише "Радио Прага".

Тож, 14 грудня уряд Чеської Республіки ухвалив рішення про посилення заходів безпеки. З п'ятниці, 18 грудня, в Чехії знову закриються всі ресторани і кафе, готелі і пансіонати, а також фітнес-клуби, спортзали і тренувальні майданчики для непрофесійних спортсменів. Однак уряд ухвалив рішення не закривати дрібні магазини і деякі заклади зі сфери послуг - такі як перукарські або салони краси.

Знову буде діяти комендантська година (з 23:00 до 5:00) і заборона збиратися групами більше двох осіб (виключення складають сім'ї з дітьми). Уряд також зазначив, що залишає можливим відвідування будинків престарілих при наявності негативного тесту на коронавірус.

З огляду на початок лижного сезону, уряд дозволив відкрити гірськолижні спуски, фунікулери і підйомники, проте місцеві готелі будуть закриті, тому приїхати в гори можна буде лише на один день, без можливості ночівлі.

Ці кроки послідували за аналогічними заходами в Німеччині на тлі очікувань, що Італія також наслідує цей приклад, відзначає EUobserver.

Нагадаємо, в Україні уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому нові обмеження будуть і з 19 грудня.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.