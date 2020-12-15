Пандемия: в Чехии и Нидерландах вводят рождественский локдаун

"Нидерланды закроются на пять недель ... нам придется проглотить горькую пилюлю", - заявил в понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

По словам Рютте, в Нидерландах вводится локдаун, он охватит все места, где собираются люди. По его словам, цель состоит в том, чтобы свести к минимуму контакты с людьми и таким образом попытаться предотвратить распространение вируса, пишет DutchNews.

Новые меры будут действовать до 19 января, и, по словам Рютте, он и министр здравоохранения Уго де Йонге проведут 12 января пресс-конференцию, чтобы наметить следующие шаги.

Наиболее дальновидным мероприятием, по словам Рютте, является закрытие всех школ, колледжей и университетов до 18 января, за исключением тех, где сдают экзамены или участвуют в практических занятиях. Все второстепенные магазины будут закрыты, но рынки, аптеки, химчистки и прачечные останутся открытыми. Премьер-министр страны сказал, что меры государственной поддержки расширяются, и чем больше ущерб, тем больше будет поддержка.

Все общественные здания закроются, но библиотеки останутся открытыми для обмена книг. Отели могут оставаться открытыми, но больше не могут обеспечивать своих гостей едой или напитками. По словам Рютте, похоронные бюро останутся открытыми, а уязвимые группы по-прежнему смогут посещать общественные центры.

Все работы, связанные с физическим контактом, но не имеющие медицинского характера, также будут запрещены на пятинедельный период.

Каннабис-кафе и рестораны могут оставаться открытыми для работы на вынос, как и сейчас. На улице можно гулять группами не более двух человек. Спорт на открытом воздухе для взрослых также ограничен для двоих.

Поездок за границу по всем, кроме неотложных причин, следует избегать до середины марта, сказал Рютте. Со вторника все, кто прибывают в Нидерланды из-за пределов ЕС, должны будут предоставить в аэропорту Схипхол документ, подтверждающий, что их тест на коронавирус отрицательный. Работа на дому должна снова стать нормой и общественный транспорт снова "резервируется для важных поездок".

Также ограничения вводит Чехия.

"В этом году Рождество будет совсем другим", - сказал министр здравоохранения Чехии Ян Блатны.

В пятницу, 18 декабря, в Чешской Республике снова начнет действовать четвертый, более жесткий, уровень эпидемиологической опасности по противоэпидемиологической системе PES. Так, это произошло на фоне того, что за последнюю неделю в Чехии снова начало увеличиваться количество новых случаев заболевания, пишет "Радио Прага".

Поэтому, 14 декабря правительство Чешской Республики приняло решение об усилении мер безопасности. С пятницы, 18 декабря, в Чехии вновь закроются все рестораны и кафе, отели и пансионаты, а также фитнесс-клубы, спортзалы и тренировочные площадки для непрофессиональных спортсменов. Однако правительство приняло решение не закрывать мелкие магазины и некоторые заведения из сферы услуг - такие как парикмахерские или салоны красоты.

Вновь будет действовать комендантский час (с 23:00 до 5:00) и запрет собираться группами свыше двух человек (исключения составляют семьи с детьми). Правительство также отметило, что оно оставляет возможным посещение домов престарелых при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Учитывая начало лыжного сезона, правительство разрешило открыть горнолыжные спуски, фуникулеры и подъемники, однако местные гостиницы будут закрыты, поэтому приехать в горы можно будет лишь на один день, без возможности ночевки.

Эти шаги последовали за аналогичными мерами в Германии на фоне ожиданий, что Италия также следует этому примеру, отмечает EUobserver.

Напомним, в Украине правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря вводят новые карантинные ограничения.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.