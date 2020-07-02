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Пандемія: американці продовжують багато пити

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. На тлі пандемії коронавірусу американці стали більше пити. Про це свідчать дані опитування, проведеного компанією "Kelton Global", передає УНН з посиланням на forbes.com.

Дослідники опитали 2 тис. американців. Про збільшення споживання спиртних напоїв заявив кожен третій опитаний (33%).

Більше половини з них - жителі невеликих міст.

Серед головних причин, через які жителі США стали більше пити, значаться:

- стрес;

- бажання побути вдома і розслабиться;

- нездатність і небажання повернуться до активного і спортивного способу життя.

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Нагадаємо, що в Україні за підсумками першого кварталу поточного року зросли продажі слабоалкогольних напоїв. За рік їх споживання збільшилося на 22%. І це - найбільше зростання серед всіх видів спиртних напоїв.

Відзначимо, що в світі сьогодні спостерігається тренд популярності слабоалкогольних легких напоїв. Серед найпопулярніших такі, як Fragolino, Sprit, Sangria і різні сидри.

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