Пандемия: американцы продолжают много пить
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. На фоне пандемии коронавируса американцы стали больше пить. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией "Kelton Global", передает УНН со ссылкой на forbes.com.
Исследователи опросили 2 тыс. американцев. Об увеличении потребления спиртных напитков заявил каждый третий опрошенный (33%).
Более половины из них - жители небольших городов.
Среди главных причин, по которым жители США стали больше пить, значатся:
- стресс;
- желание побыть дома и расслабится;
- неспособность и нежелание вернутся к активному и спортивному образу жизни.
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Напомним, что в Украине по итогам первого квартала текущего года выросли продажи слабоалкогольных напитков. За год их потребление увеличилось на 22%. И это - наибольший рост среди всех видов спиртных напитков.
Отметим, что в мире сегодня наблюдается тренд популярности слабоалкогольных легких напитков. Среди самых популярных такие, как Fragolino, Sprit, Sangria и различные сидры.