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Пандемия: американцы продолжают много пить

Пандемия: американцы продолжают много пить

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КИЕВ. 2 июля. УНН. На фоне пандемии коронавируса американцы стали больше пить. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией "Kelton Global", передает УНН со ссылкой на forbes.com.

Исследователи опросили 2 тыс. американцев. Об увеличении потребления спиртных напитков заявил каждый третий опрошенный (33%).

Более половины из них - жители небольших городов.

Среди главных причин, по которым жители США стали больше пить, значатся:

- стресс;

- желание побыть дома и расслабится;

- неспособность и нежелание вернутся к активному и спортивному образу жизни.

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Напомним, что в Украине по итогам первого квартала текущего года выросли продажи слабоалкогольных напитков. За год их потребление увеличилось на 22%. И это - наибольший рост среди всех видов спиртных напитков.

Отметим, что в мире сегодня наблюдается тренд популярности слабоалкогольных легких напитков. Среди самых популярных такие, как Fragolino, Sprit, Sangria и различные сидры.

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