Палата представників проголосувала за те, щоб змусити Байдена надіслати зброю Ізраїлю на тлі конфлікту в Газі
Київ • УНН
Очолювана республіканцями Палата представників США ухвалила законопроект, який змушує президента Байдена відправити зброю до Ізраїлю, докоряючи йому за затримку доставки бомб на тлі закликів до Ізраїлю краще захищати цивільне населення в його конфлікті з ХАМАС.
Палата представників США проголосувала за примусові поставки зброї до Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Очолювана республіканцями Палата представників США прийняла в четвер законопроект, який змусить президента Джо Байдена надіслати зброю до Ізраїлю. Це рішення стало спробою дорікнути демократу за затримку поставок бомб, оскільки він закликає Ізраїль зробити більше для захисту цивільного населення під час війни з ХАМАС.
Закон Ізраїлю про підтримку безпеки був схвалений 224 голосами проти 187, переважно за партійною лінією. Шістнадцять демократів приєдналися до більшості республіканців, які проголосували "за", а троє республіканців приєдналися до більшості демократів, які виступили проти цього заходу.
Адміністрація Байдена схвалила передачу зброї Ізраїлю на 1 млрд доларів - ЗМІ15.05.24, 20:58 • 34356 переглядiв