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Адміністрація Байдена схвалила передачу зброї Ізраїлю на 1 млрд доларів - ЗМІ

Адміністрація Байдена схвалила передачу зброї Ізраїлю на 1 млрд доларів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 34355 перегляди

Адміністрація Байдена планує надати Ізраїлю озброєння та боєприпаси на суму 1 мільярд доларів, включаючи 700 мільйонів доларів на танкові боєприпаси, 500 мільйонів доларів на тактичні машини і 60 мільйонів доларів на мінометні снаряди.

Адміністрація президента США Джо Байдена повідомила ключовим законодавцям, що планує просунутися щодо передачі Ізраїлю зброї та боєприпасів на 1 мільярд доларів. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на трьох помічників конгресменів, передає УНН.

За даними видання, це перша поставка зброї до Ізраїлю, яку було продовжено після того, як адміністрація цього місяця призупинила ще одну поставку зброї, що складається з 3500 бомб вагою до 2000 фунтів кожна. Адміністрація Байдена, посилаючись на занепокоєння жертвами серед цивільного населення в Газі, заявила, що призупинила цю передачу бомби, щоб утримати Ізраїль від використання цих боєприпасів у своєму наступі на багатолюдне місто Рафах на півдні Гази.

"Новий пакет, оприлюднений у вівторок, включає близько 700 мільйонів доларів на танкові боєприпаси, 500 мільйонів доларів на тактичні машини та 60 мільйонів доларів на мінометні снаряди", - повідомили ЗМІ помічники Конгресу.

США заявили, що використання Ізраїлем поставленої зброї могло порушити міжнародне право11.05.24, 09:35 • 25385 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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