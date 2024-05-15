Администрация Байдена одобрила передачу оружия Израилю на 1 млрд долларов - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена сообщила ключевым законодателям, что планирует продвинуться по передаче Израилю оружия и боеприпасов на 1 миллиард долларов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на трех помощников конгрессменов, передает УНН.

По данным издания, это первая поставка оружия в Израиль, которая была продлена после того, как администрация в этом месяце приостановила еще одну поставку оружия, состоящую из 3500 бомб весом до 2000 фунтов каждая. Администрация Байдена, ссылаясь на обеспокоенность жертвами среди гражданского населения в Газе, заявила, что приостановила эту передачу бомбы, чтобы удержать Израиль от использования этих боеприпасов в своем наступлении на многолюдный город Рафах на юге Газы.

"Новый пакет, обнародованный во вторник, включает около 700 миллионов долларов на танковые боеприпасы, 500 миллионов долларов на тактические машины и 60 миллионов долларов на минометные снаряды", - сообщили СМИ помощники Конгресса.

США заявили, что использование Израилем поставляемого оружия могло нарушить международное право