Администрация Байдена одобрила передачу оружия Израилю на 1 млрд долларов - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
sektor-hazaСектор Газа
Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  108824 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  118505 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  129107 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  153888 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  138372 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  157400 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  153118 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131336 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175863 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210809 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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11 мая 2024, 08:40  •  353702 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  394945 просмотра
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10 мая 2024, 06:49  •  393563 просмотра

Администрация Байдена одобрила передачу оружия Израилю на 1 млрд долларов - СМИ

Администрация Байдена планирует предоставить Израилю вооружение и боеприпасы на сумму 1 миллиард долларов, включая 700 миллионов долларов на танковые боеприпасы, 500 миллионов долларов на тактические машины и 60 миллионов долларов на минометные снаряды.

Новости Мира •   •  6943 просмотра
Администрация Байдена одобрила передачу оружия Израилю на 1 млрд долларов - СМИ

Ситуацию на Харьковщине частично стабилизировали, но оккупанты атакуют вдоль почти всей линии фронта - Генштаб

Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении, в частности на северо-западных окраинах Волчанска, несмотря на интенсивные бои по всей линии фронта, в результате которых противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Война •   •  7448 просмотра
Ситуацию на Харьковщине частично стабилизировали, но оккупанты атакуют вдоль почти всей линии фронта - Генштаб

Удар рф по Харькову: повреждено 5-этажное здание, количество травмированных возросло до двух

Двое мужчин в возрасте 40 и 20 лет получили ранения и были госпитализированы после того, как 5-этажный дом в Харькове был поврежден в результате вражеского обстрела.

Война •   •  8858 просмотра
Удар рф по Харькову: повреждено 5-этажное здание, количество травмированных возросло до двух

Укрзализныця возобновила рейс Славутич-Киев

Укрзализныця запустила обновленный электропоезд по маршруту Киев-Славутич, восстановив прямое железнодорожное сообщение между двумя городами и продолжив существующий региональный маршрут из Фастова через Чернигов в Славутич.

Общество •   •  8861 просмотра
Укрзализныця возобновила рейс Славутич-Киев

Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок военной помощи для ВСУ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в Киеве обсудили ускорение предоставления военной помощи, включая системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы сорвать наступательные планы России.

Война •   •  10546 просмотра
Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок военной помощи для ВСУ

Взрыв прогремел на Полтавщине - СМИ

В Миргородском районе Полтавской области произошел взрыв на фоне воздушной тревоги и угрозы удара баллистическими ракетами.

Война •   •  13297 просмотра
Взрыв прогремел на Полтавщине - СМИ

У меня нет прогноза, но я выиграю красиво - Усик о бое с Тайсоном Фьюри

Александр Усик уверенно заявил, что одержит красивую победу над Тайсоном Фьюри в их предстоящем поединке за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, который состоится 18 мая, несмотря на преимущество Фьюри в габаритах.

спорт •   •  12307 просмотра
У меня нет прогноза, но я выиграю красиво - Усик о бое с Тайсоном Фьюри

Завтра в Украине будут действовать графики почасовых отключений света - Укрэнерго

16 мая по всей территории Украины будут действовать плановые почасовые почасовые отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей с целью обеспечения безопасной работы энергосистемы.

Экономика •   •  12069 просмотра
Завтра в Украине будут действовать графики почасовых отключений света - Укрэнерго

Оккупанты снова ударили по центральной части Харькова, есть пострадавший

Российская армия снова обстреляла центр Харькова, в результате чего один человек получил ранения.

Война •   •  11992 просмотра
Оккупанты снова ударили по центральной части Харькова, есть пострадавший

Подготовиться, но не паниковать: в Yasno не исключают внедрения графиков отключений

В Киеве и Днепре введены аварийные отключения электроэнергии, на завтра установлены лимиты потребления со стабилизационными отключениями в случае их превышения, чтобы избежать перегрузки сети.

Общество •   •  12250 просмотра
Подготовиться, но не паниковать: в Yasno не исключают внедрения графиков отключений