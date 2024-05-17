Палата представителей проголосовала за то, чтобы заставить Байдена прислать оружие Израилю на фоне конфликта в Газе
Киев • УНН
Возглавляемая республиканцами Палата представителей США приняла законопроект, который заставляет президента Байдена отправить оружие в Израиль, упрекая его за задержку доставки бомб на фоне призывов к Израилю лучше защищать гражданское население в его конфликте с ХАМАС.
Палата представителей США проголосовала за принудительные поставки оружия в Израиль. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Возглавляемая республиканцами Палата представителей США приняла в четверг законопроект, который заставит президента Джо Байдена прислать оружие в Израиль. Это решение стало попыткой упрекнуть демократа за задержку поставок бомб, поскольку он призывает Израиль сделать больше для защиты гражданского населения во время войны с ХАМАС.
Закон Израиля о поддержке безопасности был одобрен 224 голосами против 187, преимущественно по партийной линии. Шестнадцать демократов присоединились к большинству республиканцев, проголосовавших "за", а трое республиканцев присоединились к большинству демократов, которые выступили против этой меры.
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