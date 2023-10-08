Отруєння тварин в «Екопарку»: правоохоронці почали розслідування

8 жовтня співробітники регіонального ландшафтного парку «Фельдман-Екопарк» знайшли мертвими всіх тварин з контактної зони для дітей. Серед загиблих — 6 морських свинок та 12 декоративних кролів.

«За попередньою версією слідства, тварин отруїв хтось із присутніх під час традиційного фестивалю «Бал хризантем».

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються причетні до злочину особи», - повідомили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом жорстокого поводження з тваринами, вчиненого з особливою жорстокістю щодо двох і більше тварин (ч. 3 ст. 299 КК України). Розслідуванням займається нацполіція.

Нагадаємо

Власник «Екопарку» Олександр Фельдман повідомив, що тварин отруїли миш’яком.