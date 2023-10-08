Отравление животных в "Экопарке": правоохранители начали расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Правоохранители выясняют все обстоятельства отравления животных в «Фельдман-Экопарке», пишет УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
8 октября сотрудники регионального ландшафтного парка «Фельдман-Экопарк» нашли мертвыми всех животных из контактной зоны для детей. Среди погибших — 6 морских свинок и 12 декоративных кроликов.
«По предварительной версии следствия, животных отравил кто-то из присутствующих во время традиционного фестиваля «Бал хризантем».
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются причастные к преступлению лица», - сообщили в прокуратуре.
При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту жестокого обращения с животными, совершенного с особой жестокостью в отношении двух и более животных (ч. 3 ст. 299 УК Украины). Расследованием занимается Нацполиция.
Напомним
Владелец «Экопарка» Александр Фельдман сообщил, что животных отравили мышьяком.