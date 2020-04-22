Освітнім порталом з цифрової грамотності скористалось близько 174 тис. українців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Освітнім порталом “Дія. Цифрова освіта” скористались майже 174 тис. українців. До 2022 року до програми розвитку цифрових навичок планують залучити 6 мільйонів українців. Про це під час онлайн презентація цифрових паспортів у мобільному застосунку “Дія” заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Щоби українці повноцінно могли користуватись перевагами державних послуг, вони повинні мати необхідні цифрові навички. Лише з початку карантину Мінцифри і уряд презентували 7 освітніх онлайн курсів для громадян. Серед них і такі, насправді своєчасні і затребувані в умовах карантину, як цифрові навички для вчителів, цифрова грамотність для державних службовців, оплата комуналки онлайн та інші. Майже 174 тис. українців скористались освітнім порталом”, — сказав Денис Шмигаль.
Він зазначив, що серед відвідувачів освітнього порталу “Дія. Цифрова освіта” — 171 тис. успішно склала тестування.
“В плані уряду за Міністерством цифрової трансформації закріплене ще одне важливе завдання — залучити 6 млн українців до програми розвитку цифрових навичок до 2022 року. 70% з яких мають бути у віці від 35 до 65+ років і проживати в різних регіонах України”, — додав Денис Шмигаль.
Нагадаємо, в Україні запустили онлайн навчання цифрової грамотності за участі зірок.