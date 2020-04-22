Образовательным порталом с цифровой грамотности воспользовалось около 174 тыс. украинцев

“Чтобы украинцы полноценно могли пользоваться преимуществами государственных услуг, они должны иметь необходимые цифровые навыки. Только с начала карантина Минцифры и правительство представили 7 образовательных онлайн курсов для граждан. Среди них и такие, на самом деле своевременные и востребованы в условиях карантина, как цифровые навыки для учителей, цифровая грамотность для государственных служащих, оплата коммуналки онлайн и другие. Почти 174 тыс. украинцев воспользовались образовательным порталом”, — сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что среди посетителей образовательного портала “Дия. Цифровое образование” — 171 тыс. успешно сдали тестирование.

“В плане правительства за Министерством цифровой трансформации закреплено еще одна важная задача — привлечь 6 млн украинцев к программе развития цифровых навыков до 2022 года. 70% из которых должны быть в возрасте от 35 до 65+ лет и проживать в разных регионах Украины”, — добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, в Украине запустили онлайн обучение цифровой грамотности с участием звезд.