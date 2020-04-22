Образовательным порталом с цифровой грамотности воспользовалось около 174 тыс. украинцев

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 44934 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 88793 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103457 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129544 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129708 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173788 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122040 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158739 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104957 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103077 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Образовательным порталом с цифровой грамотности воспользовалось около 174 тыс. украинцев

Образовательным порталом с цифровой грамотности воспользовалось около 174 тыс. украинцев

Киев  •  УНН

 • 10356 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Образовательным порталом “Дия. Цифровое образование” воспользовались почти 174 тыс. украинцев. К 2022 году в программу развития цифровых навыков планируют привлечь 6 миллионов украинцев. Об этом во время онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении “Дия” заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

“Чтобы украинцы полноценно могли пользоваться преимуществами государственных услуг, они должны иметь необходимые цифровые навыки. Только с начала карантина Минцифры и правительство представили 7 образовательных онлайн курсов для граждан. Среди них и такие, на самом деле своевременные и востребованы в условиях карантина, как цифровые навыки для учителей, цифровая грамотность для государственных служащих, оплата коммуналки онлайн и другие. Почти 174 тыс. украинцев воспользовались образовательным порталом”, — сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что среди посетителей образовательного портала “Дия. Цифровое образование” — 171 тыс. успешно сдали тестирование.

“В плане правительства за Министерством цифровой трансформации закреплено еще одна важная задача — привлечь 6 млн украинцев к программе развития цифровых навыков до 2022 года. 70% из которых должны быть в возрасте от 35 до 65+ лет и проживать в разных регионах Украины”, — добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, в Украине запустили онлайн обучение цифровой грамотности с участием звезд.

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