В Україні запустили онлайн-навчання цифровій грамотності за участю зірок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Міністерство цифрової трансформації сьогодні запустило освітню онлайн-платформу з навчання українців цифровій грамотності. Про це написав у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
"Є проекти, які змінюють країну. Сьогодні ми запускаємо освітню онлайн платформу з навчання цифрових навичок українців. Кожен повинен мати право на безкоштовну освіту в цій сфері. Згодом це стане нашою національною конкурентною перевагою. Навчатися можна буде і в будь-якій комп'ютеризованій бібліотеці за нашою програмою", - написав Федоров.
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Так, у додатку "Дія" ("Держава у смартфоні") вже з’явився перший сезон серіалу із цифрової грамотності.
"До 30 січня працюємо в тестовому режимі. Далі офіційна презентація", - написав Федоров.
Нагадаємо, за даними Мінцифри, серед українців 47,8% мають актуалізовану потребу в навчанні цифровій грамотності.