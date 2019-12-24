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Єфросиніна, Матвєєва, Сумська: до проекту цифрової освіти залучать зірок

Київ • УНН

 • 23548 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Членами команди, яка навчатиме українців цифровим навичкам, стануть зірки українського телебачення, зокрема, Марія Єфросиніна, Надія Матвєєва, Ольга Сумська та Руслан Ханумак. Про це заявив під час презентації результатів соціологічного дослідження цифрової грамотності українців продюсер освітніх проектів у Міністерстві цифрової трансформації Віталій Співачук, повідомляє кореспондент УНН.

"Ми подумали, чому б не об’єднати той продукт, який робить держава за підтримкою фондів, з іншої сторони додати до цього продукту людей, до яких уже є довіра українців. Тому ми залучили лідерів думок як героїв курсів", - сказав Співачук.

Так, у проекті навчання населення цифровим навичкам будуть допомагати Марія Єфросиніна, Надія Матвєєва, Руслан Ханумак та Ольга Сумська.

За словами розробників освітнього проекту з навчання українців цифровим навичкам, зірок залучають, аби людям не було складно і нудно вчитися. Мінцифри планує створити серіал в середині курсів, де селебріті запрошуватимуть експертів і задаватимуть їм запитання, поставлені від українців.

"Експерт відповідає за освітню частину, селебріті - за розваги. А разом ми проходимо до формати освіти через розвагу", - зазначив Співачук.

Нагадаємо, за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, з наступного року кожен українець зможе безкоштовно отримувати цифрову освіту.

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