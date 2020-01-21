В Украине запустили онлайн-обучение цифровой грамотности с участием звезд
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Министерство цифровой трансформации сегодня запустило образовательную онлайн-платформу по обучению украинцев цифровой грамотности. Об этом написал в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
"Есть проекты, которые меняют страну. Сегодня мы запускаем образовательную онлайн платформу по обучению цифровых навыков украинцев. Каждый должен иметь право на бесплатное образование в этой сфере. Впоследствии это станет нашим национальныс конкурентным преимуществом. Учиться можно будет и в любой компьютеризированной библиотеке по нашей программе", - написал Федоров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ефросинина, Матвеева, Сумская: к проекту цифрового образования привлекли звезд
Так, в приложении "Действие" ("Государство в смартфоне") уже появился первый сезон сериала с цифровой грамотности.
"До 30 января работаем в тестовом режиме. Далее официальная презентация", - написал Федоров.
Напомним, по данным Минцифры, среди украинцев 47,8% имеют актуализированную потребность в обучении цифровой грамотности.