Мінцифри: 48% українців хочуть навчатися цифрової грамотності

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Серед українців 47,8% мають актуалізовану потребу в навчанні цифровій грамотності. Такі результати соціологічного дослідження цифрових навичок українців були оприлюднені під час круглого столу “Розвиток цифрових навичок та компетентностей в Україні: передумови та практичні кроки”, передає УНН із посиланням на пресцентр Міністерства цифрової трансформації.