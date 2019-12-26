Мінцифри: 48% українців хочуть навчатися цифрової грамотності
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Серед українців 47,8% мають актуалізовану потребу в навчанні цифровій грамотності. Такі результати соціологічного дослідження цифрових навичок українців були оприлюднені під час круглого столу “Розвиток цифрових навичок та компетентностей в Україні: передумови та практичні кроки”, передає УНН із посиланням на пресцентр Міністерства цифрової трансформації.
“Результати дослідження свідчать про таке: рівень цифрової грамотності 37,9% українців — „нижче середнього“, а 15,1% — практично не володіють цифровими навичками. При цьому 47,8% українців мають актуалізовану потребу в навчанні цифровій грамотності”, — йдеться у повідомленні.
За словами заступниці міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерії Іонан, стратегічна мета Мінцифри — навчити цифровій грамотності 6 млн українців протягом 3 років.
Вказано, що навчати цифровій грамотності будуть на онлайн-платформі. На ній буде доступ до трьох освітніх серіалів: базовий серіал із цифрової грамотності, цифрова грамотність для вчителів і освітній серіал для батьків “Онлайн-безпека для дітей”. Згодом на онлайн-платформі з’являться просунуті освітні серіали для різних спеціалізацій, серіали для світчерів, lifestyle-серіали, серіали нових цифрових професій.
“Кожен з них супроводжуватиметься тестами для закріплення матеріалу. Для того, щоб платформа була зручною навіть для користувачів, що не володіють навичками цифрової грамотності, команда Мінцифри розроблює user-friendly сайт із технічною підтримкою та мінімальною кількістю тестових запитань. Згодом на сайті будуть доступні функції спільноти та гейміфікації”, — додали у пресцентрі.
Повідомляється, що амбасадорами цифрової освіти, яка розпочнеться з 21 січня 2020 року стануть Ольга Сумська, Надія Матвєєва, Руслан Ханумак та Марія Єфросініна.
Зазначимо, що у пресцентрі міністерства не навели подробиць проведення соціологічного дослідження.
Нагадаємо, дослідження показало, чому українцям цікаво навчатися цифрової грамотності.
Також нагадаємо, програму цифрової грамотності запустять в січні.