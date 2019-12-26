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Минцифры: 48% украинцев хотят обучиться цифровой грамотности

Минцифры: 48% украинцев хотят обучиться цифровой грамотности

Киев  •  УНН

 • 18971 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Среди украинцев 47,8% имеют актуализированную потребность в обучении цифровой грамотности. Такие результаты социологического исследования цифровых навыков Украинский были обнародованы во время круглого стола "Развитие цифровых навыков и компетенций в Украине: предпосылки и практические шаги", передает УНН со ссылкой на пресс-центр Министерства цифровой трансформации.

“Результаты исследования свидетельствуют о следующем: уровень цифровой грамотности 37,9% украинцев — „ниже среднего“, а 15,1% — практически не владеют цифровыми навыками. При этом 47,8% украинцев имеют актуализированную потребность в обучении цифровой грамотности”, — говорится в сообщении.

По словам заместителя министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерии Ионан, стратегическая цель Минцифры — научить цифровой грамотности 6 млн украинцев в течение 3 лет.

Указано, что учить цифровой грамотности будут на онлайн-платформе. На ней будет доступ к трем образовательным сериалам: базовый сериал по цифровой грамотности, цифровая грамотность для учителей и образовательный сериал для родителей “Онлайн-безопасность для детей”. Впоследствии на онлайн-платформе появятся продвинутые образовательные сериалы для разных специализаций, сериалы для свитчеров, lifestyle-сериалы, сериалы новых цифровых профессий.

“Каждый из них будет сопровождаться тестами для закрепления материала. Для того, чтобы платформа была удобной даже для пользователей, не обладающих навыками цифровой грамотности, команда Минцифры разрабатывает user-friendly сайт с технической поддержкой и минимальным количеством тестовых вопросов. Впоследствии на сайте будут доступны функции сообщества и геймификация”, — добавили в пресс-центре.

Сообщается, что послами цифрового образования, которое начнется с 21 января 2020 станут Ольга Сумская, Надежда Матвеева, Руслан Ханумак и Мария Ефросинина.

Отметим, что в пресс-центре Министерства не привели подробности проведения социологического исследования.

Напомним, исследование показало, почему украинцам интересно учиться цифровой грамотности.

Также напомним, программу цифровой грамотности запустят в январе.

Украинские Национальные Новости

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